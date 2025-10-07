Актриса фільму "Стриптиз" згадала еротичну комедію 1996 року, опублікувавши в Instagram фотографію зі свого нового короткометражного фільму Gucci "Тигр".

Демі Мур повертає свій культовий чубчик «вперше з часів стриптизу»

Зоряний стиліст Дімітріс Джаннетос сказав, що він і команда Gucci "знали, що це правильний образ для фільму!". Демі Мур добре личить чубчик.

62-річна акторка, володарка премії "Золотий глобус", нещодавно вперше з кінця 90-х повернулася до одного зі своїх найкультовіших образів, коли вона зіграла колишню асистентку ФБР Ерін Грант у фільмі "Стриптиз", передає видання People.

"Чубчик — час від часу. Дякую gucci за те, що дозволили мені повернути чубчик вперше з часів стриптизу!" — підписала Мур допис в Instagram з двома фотографіями в понеділок, 6 жовтня.

У підписі до фотографії вона зізналася у своїй ролі Барбари Гуччі у короткометражному фільмі модного дому "Тигр" від 23 вересня, режисерами якого виступили Галіна Рейн та Спайк Джонз.

Для свого першого фото Мур поділилася фотографією, на якій вона одягнена в класичну білу футболку вільного крою та джинси.

Актриса фільму "Субстанція", чиє фірмове чорне, як смола, шовковисте та гладке волосся зазвичай розділене посередині, показала хвилясту укладку з начісованим чубчиком від Дімітріса Джаннетоса.

На наступному фото вона поділилася фотографією крупним планом, на якій вона має майже ідентичний образ зі "Стриптизу".

"Моя дівчинка", – прокоментувала її колега по фільму "Тигр" Кекі Палмер, додавши емодзі у формі серця.

