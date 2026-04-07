logo_ukra

BTC/USD

68254

ETH/USD

2077.13

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта переплюнула батьків: як виглядає дитина голівудських зірок
commentss НОВИНИ Всі новини

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта переплюнула батьків: як виглядає дитина голівудських зірок

«Ми не знали, хто вона»: як Шайло Джолі-Пітт потрапила у кліп Dayoung без допомоги зіркових батьків

7 квітня 2026, 16:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

19-річна біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло, впевнено торує власний шлях у шоубізнесі. Дівчина, яка серйозно займається танцями, з’явилася у тизері до кліпу популярної корейської виконавиці Dayoung на композицію "What’s a Girl to Do".

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта переплюнула батьків: як виглядає дитина голівудських зірок

Бред Пітт, Анджеліна Джолі та їхня донька Шайло

Попри те, что Шайло з’являється у кадрі лише на кілька миттєвостей, користувачі мережі миттєво відзначили її неймовірну схожість із матір’ю в юності. Шанувальники акцентували увагу на спільних рисах: виразних вилицях, усмішці та погляді. У коментарях під відео люди не стримують емоцій: "Вона буквально як дві капли води схожа на свою маму, о Боже!" та "Чорт забирай, у її мами такі сильні гени".

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта переплюнула батьків: як виглядає дитина голівудських зірок - фото 2

Цікаво, що потрапити на знімальний майданчик дівчині допомогло не гучне прізвище, а талант. Представники корейської агенції зізналися, що навіть не здогадувалися, чия дитина бере участь у зйомках.

"Шайло була обрана в фінальному раунді і в кінці кінців приєдналася до музичного відео Дайон. Навіть після зйомок ми поняття не мали, що вона є дитиною Анджеліни Джолі і Бреда Пітта", — зазначив представник співачки, додавши, що про родинні зв’язки танцівниці дізналися випадково лише нещодавно.

Наразі тизер, де Шайло позує із зібраним волоссям та мінімалістичним макіяжем, уже зібрав понад пів мільйона переглядів. Фани також зазначають, що окрім рис Анджеліни, дівчина успадкувала і харизму свого батька, Бреда Пітта.

Зазначимо, раніше "Коментарі" писали, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі привернула увагу шанувальників після появи на модному заході у Шанхаї. Зірка відвідала презентацію косметичної лінії бренду Tom Ford Beauty, однак саме її зовнішній вигляд і поведінка стали темою активних обговорень у соціальних мережах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини