Анджеліна Джолі змінилася: кажуть, що з зіркою щось не так (ФОТО)
Анджеліна Джолі змінилася: кажуть, що з зіркою щось не так (ФОТО)

Публічна поява Анджеліни Джолі викликала хвилю обговорень через зміни зовнішності акторки.

31 березня 2026, 12:35
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі привернула увагу шанувальників після появи на модному заході у Шанхаї. Зірка відвідала презентацію косметичної лінії бренду Tom Ford Beauty, однак саме її зовнішній вигляд і поведінка стали темою активних обговорень у соціальних мережах.

Анджеліна Джолі. Фото: EPA

Анджеліна Джолі для заходу обрала елегантну шовкову сукню кольору слонової кістки. Її образ доповнило волосся у холодному світлому відтінку блонду та яскрава червона помада. Фотографії з заходу швидко поширилися в інтернеті, де користувачі почали активно коментувати зміну зовнішності знаменитості.

На платформі X деякі користувачі припустили, що акторка поводилася стриманіше, ніж зазвичай, та ніби намагалася уникати камер фотографів. Частина коментаторів також звернула увагу на її погляд і міміку, зазначаючи, що вони здавалися незвичними.

У мережі почали з’являтися різні припущення щодо можливих причин таких змін, зокрема користувачі писали про вікові особливості, освітлення під час фотозйомки та косметичні процедури. 

"Анджеліна Джолі виглядає зовсім інакше"; "В її очах немає радості"; "Цікаво, чи це просто освітлення, чи щось більше"; "Що це у неї на голові? Вираз її обличчя інакший, ніж ми звикли бачити. Чи може це бути пов’язано з віком, надмірною кількістю пластичних операцій або якимось прихованим захворюванням (наприклад, паралічем)?".

Водночас багато шанувальників наголосили, що Джолі, якій уже понад 50 років, усе ще зберігає елегантний стиль і залишається однією з найвідоміших акторок Голлівуду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 50-річна Джолі показалася в елегантній "голій" сукні.

Також "Коментарі" писали, що Анджеліна Джолі зробила нову заяву про війну в Україні.



