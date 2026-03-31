Анджеліна Джолі змінилася: кажуть, що з зіркою щось не так (ФОТО)

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі привернула увагу шанувальників після появи на модному заході у Шанхаї. Зірка відвідала презентацію косметичної лінії бренду Tom Ford Beauty, однак саме її зовнішній вигляд і поведінка стали темою активних обговорень у соціальних мережах.

Анджеліна Джолі. Фото: EPA

Анджеліна Джолі для заходу обрала елегантну шовкову сукню кольору слонової кістки. Її образ доповнило волосся у холодному світлому відтінку блонду та яскрава червона помада. Фотографії з заходу швидко поширилися в інтернеті, де користувачі почали активно коментувати зміну зовнішності знаменитості.

На платформі X деякі користувачі припустили, що акторка поводилася стриманіше, ніж зазвичай, та ніби намагалася уникати камер фотографів. Частина коментаторів також звернула увагу на її погляд і міміку, зазначаючи, що вони здавалися незвичними.

У мережі почали з’являтися різні припущення щодо можливих причин таких змін, зокрема користувачі писали про вікові особливості, освітлення під час фотозйомки та косметичні процедури.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

"Анджеліна Джолі виглядає зовсім інакше"; "В її очах немає радості"; "Цікаво, чи це просто освітлення, чи щось більше"; "Що це у неї на голові? Вираз її обличчя інакший, ніж ми звикли бачити. Чи може це бути пов’язано з віком, надмірною кількістю пластичних операцій або якимось прихованим захворюванням (наприклад, паралічем)?".

Водночас багато шанувальників наголосили, що Джолі, якій уже понад 50 років, усе ще зберігає елегантний стиль і залишається однією з найвідоміших акторок Голлівуду.

