Головні хіти 2025 року в Україні: яку пісню слухали найчастіше

Музичні платформи зробили висновки наприкінці 2025 року – Apple Music опублікував список найпопулярніших пісень 2025 року в Україні. Рейтинг головних пісень 2025 року створили за статистикою прослуховування.

Співак Parfeniuk. Фото: з відкритих джерел

Оприлюднений рейтинг став яскравим індикатором уподобань аудиторії: українці остаточно зробили вибір на користь власного контенту, який тепер не просто конкурує із західними релізами, а впевнено витісняє їх із лідерських позицій.

Абсолютним лідером 2025 став Parfeniuk. Його трек Врубай очолив чарт, зібравши рекордну кількість прослуховувань. Виконавцеві вдалося створити справжній вірусний хіт, який зрезонував із настроєм більшості українських користувачів платформи.

Другий рядок зайняв представник рок-сцени Drevo з композицією Смарагдове небо. Успіх цього треку є показовим, адже раніше пісня вже встигла голосно заявити про себе, потрапивши до світового рейтингу топ-10 рок-композицій. Це засвідчує, що українська гітарна музика вийшла на глобальний рівень якості.

Замикає трійку лідерів американський виконавець Teddy Swims із проникливим хітом Bad Dreams – єдиний іноземний трек, якому вдалося пробитися на п'єдестал пошани.

Перша п'ятірка рейтингу демонструє широкий спектр емоцій українського слухача: від драйву Parfeniuk до ніжної лірики Тоні Матвієнко Кульбабі та глибокої колаборації Jerry Heil та YARMAK З якого поверху неба.

Загальний топ-10 найпопулярніших пісень 2025 виглядає так:

Parfeniuk — Врубай;

Drevo — Смарагдове небо;

Teddy Swims — Bad Dreams;

Тоня Матвієнко — Кульбабі;

Jerry Heil & YARMAK — З якого поверху неба;

The Weeknd — São Paulo;

MONATIK — А що;

ADAM — Ау ау;

Alex Velea — Bam Bam;

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With A Smile.

Аналізуючи список, можна помітити цікаве сусідство: українські артисти MONATIK та гурт ADAM впевнено тримають позиції поряд зі світовими поп-іконами рівня The Weeknd та Lady Gaga.

Поки передплатники Apple Music вже активно обговорюють музичні підсумки року, користувачі іншого стрімінгового гіганта – Spotify – завмерли в очікуванні своєї черги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дружина Оззі Осборна вперше розповіла про останні слова легендарного музиканта.



