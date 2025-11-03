У минулу п’ятницю, 31 жовтня, на СТБ, показали третій випуск романтичного реаліті "Холостяк-14". Актор Тарас Цимбалюк запросив на перші побачення учасниць проєкту, пише NV.

«Холостяк-14»: кого Тарас Цимбалюк відправив додому у третьому випуску

Випуск почався з заселення учасниць до їхнього будинку на реаліті. Потім Цимбалюк зустрівся з Софією Шамією (Міс Україна 2023, студентка), Яною Андрієнко (вчителька алгебри та геометрії) і Анастасією Половинкіною (менеджерка проєктів, працює у сфері мілтек). Актор запросив учасниць на виставу Основний інстинкт у Жовтневий палац, у якій грає зі Златою Огнєвіч, Ольгою Сумською, Наталкою Денисенко. Денисенко та Огнєвіч перед виставою поспілкувалися з Яною, Софією та Анастасією.

"Якщо у тебе буде романтика у кожному проєкті, ти будеш розпилятися, в кожну закохуватися і з кожною мати якісь стосунки, то це вже не здорова історія. Ясно, що ніхто ні від чого не застрахований. Але якщо подивитися на 15 років моєї роботи у кіно, то я не закручував романи з актрисами", — заявив Цимбалюк.

Наталка Денисенко запитала в Анастасії, чи готова вона прийняти роботу Тараса, і особливо те, що він часто цілується у кадрі з партнерками. Акторка підтримала Холостяка. "Тарас — мій друг, я знаю його жінок, і я навіть знаю, що деякі дівчата ревнували його до мене, до його „сестрички“. Він був вірний у шлюбі, і не було такого, щоб він задивлявся на іншу", — сказала Денисенко.

Потім акторка звернулася до Софії: "Чому ти вирішила піти на Холостяк, якщо у тебе, напевно, купа залицяльників?". "Не хочу бути прикрасою для чоловіка", — заявила Шамія і розповіла, що мала стосунки з японцем.

"У нас був спільний бізнес, зареєстрований на мене. Це був ресторанний бізнес. Були борги. Мені було тоді 19, і він ці борги залишив на мене. Я протягом місяця сама віддала всі борги", — зізналася Міс Україна 2023. "Вона дуже нервує, коли ми спілкуємося. Їй було важко проявитися, мандраж заважав. Хотів підтримати, але це було важко", — прокоментував спілкування з Софією Тарас.

Денисенко висловила свою думку після спілкування з учасницями. "Мені сподобалася Настя, Яна — дуже цікава, класна, своя. Все буде добре, не переживай", — звернулася до Цимбалюка зіркова подруга. Після вистави Тарас вручив троянду Анастасії. "Вони через себе цю виставу пропустили", — зазначив Холостяк.

Після скандалу у будинку Софія Шамія залишила проєкт. Лікарка-косметологиня Оксана Шанюк розповіла, що Софія нібито була коханкою. "Мені соромно за таких жінок як ти. Тому що коли до мене приходила дівчина, вона плакала, тому що вона планувала дітей. І показувала фотки й листування його з тобою", — заявила Оксана. "Я не оточую себе у повсякденному житті настільки негативними людьми", — зазначила Софія.

На індивідуальне побачення Цимбалюк запросив Дарину Романець (власниця весільного агентства). Тарас і Дарина створили парфуми, а після повечеряли. У цей час у будинку учасниці робили фото без фільтрів. "Якщо Даша проявляє свої природні емоції, і не може їх стримати, то це окей, а якщо вона цю палітру притягує у своє життя, бо їй сумно, то це дивно. Не хотілося б, щоб людина розгойдувала негативні хвилі вдома. Це зайве мені здається. Залишила приємний слід. Є якась легкість", — прокоментував Тарас і вручив Дарині троянду.

На друге групове побачення з Тарасом вирушили Вікторія Крилас (фотомодель), Ольга Дзундза (фітнес-тренерка та майстерка спорту) та Ірина Пономаренко (модель). Учасниці та Холостяк займалися спортом, а потім пообідали у столичному ресторані. Після особистого спілкування Тарас подарував троянду Ірині. Перед церемонією Цимбалюк оцінив чорно-білі портрети дівчат без фільтрів. Тарас також поспілкувався з Юлією Коренюк. Холостяк після особистого спілкування дав дівчині троянду.

На церемонії троянд Холостяк попрощався з Ніколєттою Бірюковою. Після вильоту дівчина не стримала сліз. Шоу також залишила Вікторія Крилас. Їх фото були найвідвертішими, замітили дівчата.

"Не можна чоловіку, якого ти ще близько не знаєш давати такі фото. Ну не можна", – прокоментувала лікарка-косметологиня Оксана Шанюк. На проєкті залишилося 13 героїнь.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на проєкті кохання шукатиме Тарас Цимбалюк, найбажаніший актор країни, зірка улюблених серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна", "Кохання та полум’я".