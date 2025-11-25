logo_ukra

BTC/USD

86835

ETH/USD

2919.41

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Оля Цибулька шокувала вчинком на річницю Голодомору: деталі скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Оля Цибулька шокувала вчинком на річницю Голодомору: деталі скандалу

Співачка назвала причини, чому її концерт відбувся

25 листопада 2025, 17:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

22 листопада виконавиця виступала в місті Теплик на Вінниччині. Сам по собі концерт не викликав би обурення, але дата збіглася з пам’ятним днем, що і спричинило хвилю критики в мережі.

Оля Цибулька шокувала вчинком на річницю Голодомору: деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

Оля Цибульська пояснила свою позицію, зазначивши, що програма шоу була спеціально змінена для вшанування жертв. Виступ розпочався з хвилини мовчання, а частину розважальної програми було скасовано. Зокрема, популярна Жабка, яка зазвичай розважає глядачів, з’явилася лише під кінець концерту.

"Глядачам, які були в залі, пояснювати нічого не потрібно. Концерт почався з хвилини мовчання на честь жертв, розважальна Жабка не працювала на початку, частину програми ми прибрали. Під час шоу ми згадали і цивільних, і військових жертв", — пояснила співачка.

Вона додала, що в умовах повномасштабної війни переносити концерти дуже складно. Постійні відключення світла та обстріли ускладнюють організацію, а отримання дозволів на проведення заходів часто стає непростим завданням. На думку Олі Цибульської, в сучасних умовах практично кожен день можна вважати Днем пам’яті, тому вибір дати концерту не був легким.

"Я розумію обурення людей, коли вони не були присутні на концерті і бачать усе зі сторони. Прошу вас зрозуміти мене. У нинішніх умовах, з війною, постійними відключеннями, дозволами, які дають або не дають, переносами концертів — дуже складно обирати дати. І який зараз день, що не можна вважати Днем пам’яті?" — підсумувала артистка. 

Як вже писали "Коментарі", фінал сезону шоу "Ліга сміху" обернувся скандалом через поведінку відомих українських зірок Олі Полякової та Маші Єфросиніної. Під час виступу Івана Люленова, який виконував пісню, присвячену полеглим українським воїнам, знаменитості засвітилися веселим сміхом, що викликало хвилю обурення в мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на YouTube-канал шоу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини