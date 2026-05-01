Рівно 20 років тому: Потап і Настя приголомшили фанатів сенсаційною заявою

Український репер Потап та співачка Настя Каменських несподівано звернулися до шанувальників із рідкісною спільною заявою, в якій повідомили про завершення своїх стосунків. Артисти нагадали, що їхня історія почалася близько двадцяти років тому як творчий союз, який з часом переріс у романтичні відносини. Проте, за їхніми словами, цей етап життя добіг кінця.

У зверненні, оприлюдненому в Instagram, вони зазначили: "Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця.

"Як не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років", — зазначається у повідомленні.

Таким чином пара підтвердила розрив і подякувала прихильникам за роки підтримки.

Виконавці також закликали поставитися до їхнього рішення з розумінням і повагою, підкресливши, що не планують давати додаткових пояснень чи коментарів. Окремо звернули увагу, що заява була опублікована російською мовою, що викликало обговорення серед публіки.

Ще раніше Потап розповідав в інтерв’ю про їхні стосунки, зазначаючи, що між ними не існувало шлюбного контракту, адже вони будували сім’ю на довірі та простих принципах. Пара офіційно одружилася у 2019 році, хоча їхня співпраця розпочалася значно раніше — у популярному дуеті, який здобув широку популярність. З часом професійні відносини переросли у романтичні, що й привело до створення сім’ї.

Їхній розрив став несподіванкою для багатьох шанувальників, адже пара тривалий час залишалася однією з найвідоміших у шоу-бізнесі України.

Як вже писали "Коментарі", відомий український репер Потап, який покинув країну на початку повномасштабної війни в Україні, розповів про свої плани щодо місця проживання. В інтерв’ю Вадиму Бухкалову артист заявив, що наразі відчуває свободу у виборі, де жити, і не обмежує себе жодними рамками.