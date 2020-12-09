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Беби-бум в королевской семье: внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка

Известно, что до этого внучка королевы перенесла два выкидыша

сегодня, 21:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Старшая внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл в следующем году снова станет мамой. Этой радостной новостью поделился ее супруг Майк.

Беби-бум в королевской семье: внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка

Зара и Майк Тиндолл / Фото: Getty Images

"Это была хорошая неделя для меня, так как я узнал, что третий Тиндолл на подходе", — рассказал экс-капитан сборной Англии по регби.

Майкл Тиндолл признался, что очень хочет сына, потому что у него уже есть две дочери. Хотя отметил, что будет сильно любить своего третьего ребенка, вне зависимости от того, кто появиться на свет. Также муж Зары отметил, что они хотят назвать будущего малыша Кови или Ковина.  

Известно, что Зара и Майкл состоят в браке уже 9 лет и воспитывают двух дочерей: 6-летнюю Мию и 2-х летнюю Лину. Но до рождения младшей девочки у внучки королевы Великобритании дважды случались выкидыши.

Супруг Зары также отметил, что они еще не рассказали детям о будущем пополнение в семье. Они опасаются того, что старшая дочь расскажет об этом в школе, а это будет несколько преждевременно. Но они уже давно просили и братика, и сестричку, поэтому, Майкл считает, что дети будут очень рады такой новости.

Стоит отметить, что старшая внучка Елизаветы II является 18 в очередности наследования трона. Она активно занимается конным спортом, а также стала первым членом королевской семьи, кто появился в рекламе. 

На данный момент у Елизаветы II и принца Филиппа восемь правнуков. Но в сентябре 2020 года стало известно, что в положении еще одна внучка королевы — принцесса Евгения. Их первенец должен появится на свет в начале 2021 года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем пять главных принципов долголетия королевы Великобритании Елизаветы II.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/uknews/13426437/zara-tindall-pregnant-third-baby-husband/?utm_medium=browser_notifications&utm_source=pushly
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