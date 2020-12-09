Названы пять правил долголетия королевы Елизаветы II

Царствующая королева Великобритании Елизавета II вдохновляет людей своим примером, ведь в свои 94 года она безупречно выглядит и ведет активный образ жизни. Исследователь британской культуры Брайан Козловски написал книгу, в которой рассказал о главных секретах долголетия Ее Величества.

правила долголетия Елизаветы II (Фото: Victoria Jones / Getty Images)

Физическая активность

Считается, что для увеличения продолжительности жизни важно регулярно заниматься интенсивными тренировками. Но королева с этим не согласна. Елизавета II придерживается умеренных нагрузок, например, занимается пешими прогулками и верховой ездой. А главное, что эти занятия приносят ей удовольствие.

Диета и алкоголь

На самом деле королева предпочитает простые блюда, а не роскошные деликатесы, как думают многие. В ее рационе часто есть рыба с овощами, отварная или приготовления на гриле, а вот картофеля она избегает. Также Елизавета II может позволить себе черный шоколад или маленький кусочек торта, а также бокал сладкого вина

Уход за кожей

Королева Великобритании не пользуется дорогими косметическими средствами. Она просто старается держаться подальше от солнечных лучей, а для отдыха летом выбирает далекую от тропической жары Шотландию.

Непрерывное обучение

В 94 года Ее Величество продолжает самостоятельно справляться со своими обязанностями. Она постоянно общается с новыми людьми, узнает что-то новое, проводит переговоры и такой активный режим помогает ей сохранять остроту и ясность ума.

Душевное здоровье

Брайан Козловски отметил, что королева Елизавета II проживет дольше, чем ее мать, которая скончался в возрасте 101 года. А все дело в том, что глава престола следит за своим душевным состоянием. Она избегает стрессовых ситуаций и других факторов, которые негативно влияют на нервную систему. А это несомненно один из ключей долголетия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что королеву Великобритании на 100 тысяч фунтов стерлингов "обчистил" буфетчик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!