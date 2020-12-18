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Бельгийская королевская семья представила миру свою рождественскую открытку

Кадр был сделан во время репетиции рождественского концерта хора Scala

сегодня, 15:20
Автор:

Любовь Блажко

Королева Матильда, король Филипп и четверо их детей – сыновья Габриэль и Эммануэль, и дочери Елизавета и Элеонора, подготовили свою праздничную открытку к Рождеству 2021. В сети опубликовали фотографию, на которой все семейство позирует в королевском дворце.

Бельгийская королевская семья представила миру свою рождественскую открытку

Бельгийская королевская семья. Фото: tsn.ua

Сообщается, что снимок сделали во время репетиции рождественского концерта хора Scala. А именно, в тронном зале, который украсили инсталляцией оригами Чарльза Кайсина. 

Так, на праздничном снимке можно увидеть королеву Матильду, которая выбрала для этого случая элегантное платье бордового оттенка с цветочной аппликацией. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками на шпильке и объемными серьгами, которые были декорированы камнями. Завершали праздничный наряд королевы аккуратная укладка и легкий макияж. На Короле Филиппе был одет черный строгий костюм, а галстук идеально сочетался с платьем его супруги. 

Наследница престола принцесса Елизавета выбрала для этой фотосессии макси-платье и туфли лодочки светлого цвета. А ее сестра Элеонора надела красное платье средней длины и черные лаковые балетки. 

Что касается парней королевской семьи, то они тоже выбрали темные строгие костюмы, дополнив их весьма необычными галстуками. Все вместе они позировали на фоне высокой пышной елки, которая была красиво украшена, а также на фоне других не менее ярких новогодних атрибутов. 

Бельгийская королевская семья представила миру свою рождественскую открытку - фото 2
Бельгийская королевская семья представила миру свою рождественскую открытку - фото 3
Бельгийская королевская семья представила миру свою рождественскую открытку - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало, рождественская открытка королевской семьи готова. Герцог и герцогиня Кембриджские показали, как выглядит их открытка на Рождество 2021.

Фотографию, которая была делана фотографом Мэттом Портеусом, они разместили на своей странице в социальных сетях. Так, на праздничном снимке можно увидеть Кейт, Уильяма и трое их детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.


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Источник: https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/gotuyutsya-do-rizdva-belgiyski-monarhi-v-krasivih-obrazah-postali-na-svyatkovomu-znimku-1690915.html
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