Будущая королева Испании поступила в военную академию

Принцесса Леонор, которая станет в будущем королевой Испании, начала новый этап жизни. Старшая дочь короля Филиппа VI перешагнула порог военной академии, где проведет ближайшие три года.

Инфанта Леонор. Фото из открытых источников

17-летняя инфанта Леонор скоро присоединится к кадетам в Военной академии сухопутных войск Сарагосы. Инфанта – это испанский титул, являющийся синонимом принцессы. После года учений в сухопутных войсках инфанта Леонор попадет на корабль "Хуан Себастьян де Элькано", являющийся учебной лодкой Военно-морских сил Испании. Завершит свой трехлетний курс инфанта Леонора в Генеральной академии авиации.

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О записи военной подготовки Леонор было известно еще в марте, когда министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что инфанта является одной из многих молодых женщин, которые записываются в вооруженные силы.

Опубликованные снимки свидетельствуют, что инфанта Леонор получила такую же форму, как ее сверстники. На нашивке у испанской принцессы было имя Бурбон Ортис, являющееся частью ее полного имени Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон Ортис. Принцесса Леонор будет учиться по образцу ее отца, который прошел военную школу перед поступлением в университет.

По прибытии в военную академию Леонор сопровождали ее семья: король Испании Филипп VI, его жена королева Испании Летиция и младшая сестра инфанта София.

В Испании престолонаследие переходит по мужской линии. Однако, если у короля нет потомка мужской статьи, то корону получает женщина. Когда принцесса Леонор получит корону, она станет первой королевой Испании за последние полтора столетия. До этого королевой была Изабелла II, правившая с 1833 по 1868 год.

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