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Бывший шеф-повар назвал продукт, который ненавидит Елизавета II

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэди рассказал, какой продукт не любит Ее Величество Елизавета II

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Королева Елизавета II старается придерживаться правильного питания, она не гурман, любит простые и вкусные блюда. Меню британской королевской семьи не меняется уже много десятилетий и есть один продукт, который в рационе у Ее Величества никогда не встретишь.

Бывший шеф-повар назвал продукт, который ненавидит Елизавета II

Елизавета II (фото из открытых источников)

Бывший шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрэди отметил, что Елизавета II не любит чеснок, поэтому попросила исключить его из всех блюд. Ей не нравится ни аромат, ни вкус этого продукта настолько, что его даже не хранят на кухне.

Также в блюда королевы Великобритании стараются не класть много лука, несмотря на то, что она была к нему более снисходительна.

Экс-шеф-повар Ее Величества еще рассказал о напитках, которые любит королева, например, джин и дюбонне (французский вермут), смешанный со специями и травами. Сомелье описывают его как довольно сладкий. Она даже выдала специальный Королевский ордер бренду Dubonnet, потому что они регулярно делали поставки королевской семье.

Напомним, что Даррен МакГрейди рассказал, что у королевы Великобритании есть особые правила в отношении фруктов, которые она будет и не будет есть. Ее Величество предпочитает сезонные и органические фрукты, летом это клубника, зимой — клюква.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на свой почтенный возраст и статус, Елизавета II не перестает радовать себя обычными простыми вещами. В Букингемском дворце рассказали о коктейле, который обожает перед обедом выпить монаршая особа.

Читай также, бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, какое блюдо отсутствует в рационе Елизаветы II.


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/one-food-queen-hates-ordered-26043405
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