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Какого блюда нет в рационе королевы Елизаветы II

Королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал о пищевых привычках Елизаветы II и отметил, какое блюдо отсутствует в ее рационе

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Королева Великобритании Елизавета II следит за своим рационом и предпочитает простые, но изысканные блюда, в основном французской или английской кухни. А вот чего нет в меню королевы, рассказал ее шеф-повар Даррен Макгрейди.

Какого блюда нет в рационе королевы Елизаветы II

Елизавета II / Chris Jackson | Getty Images

Мужчина отметил, что работал в Букингемском дворце с 1982 по 1993 годы и за это время в королевском рационе никогда не было пиццы. И не потому, что это фаст-фуд, который стараются ограничивать в меню из-за вредности, а потому, что королеве Великобритании не позволительно есть руками. Плюс ко всему, итальянские блюда никогда не подаются на официальные приемы. Викторианское воспитание королевы диктует правила, согласно которым она может брать руками только послеобеденный чай. 

Но не ко всему фаст-фуду так строга Ее Величество. Шеф-повар признался, что Елизавета II иногда есть бургеры, но только без булочки. Блюдо должно быть подано так, чтобы его можно было есть с помощью ножа и вилки. Когда-то, по словам Макгрейди, он готовил для королевской семьи бургеры из оленины. 

Также мужчина отметил, что королева Великобритании избегает в меню картофеля и других продуктов, в составе которых есть крахмал. Она предпочитает больше рыбу с овощами, а еще иногда балует себя кусочком шоколадного торта. 

Напомним, что королевские особы имеют секретные имена, которые используются британскими спецслужбами для обеспечения их безопасности. Какое тайное имя у королевы Великобритании Елизаветы II?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что члены королевской семьи Великобритании решили в период пандемии коронавируса немного сэкономить и продать личные самолеты. 


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Источник: https://www.express.co.uk/news/royal/1456262/queen-elizabeth-ii-royal-news-darren-mcgrady-pizza-fast-food-william-Kate-Middleton-ont
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