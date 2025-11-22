Что скрыл сериал: историки объяснили, каковы были реальные отношения Сулеймана и шехзаде Мустафы

Сериал "Великий век" оставил после себя немало вопросов, но больше всего дискуссий до сих пор вызывает отношение Султана Сулеймана к своему старейшему сыну Мустафе. В кино падишах выглядел раздвоенным между родительскими чувствами и страхом за престол. Но, как отмечают историки, реальность была значительно более суровой и менее сентиментальной.

Смерть Мустафы была неизбежна? Историки раскрывают настоящее отношение Сулеймана

Мустафа не был первенцем — до его рождения Сулейман потерял двух сыновей, так что особой привязанности к шехзаду у правителя не сформировалось. Исследователи утверждают: отношение к старшему сыну было прохладным и даже пренебрежительным, особенно на фоне детей Хюррем, постоянно находившихся рядом с отцом и сопровождавших его в походах. Мустафу отправили в санджак довольно рано — вместе с матерью Махидевран.

Несмотря на редкие встречи, Мустафа обладал хорошей репутацией среди янычар и считался сильным политическим игроком, что лишь усиливало недоверие Сулеймана. Дальнейшие события развивались стремительно: первое серьезное заблуждение Мустафы стало поводом для смертного приговора. На этом фоне контрастным выглядит то, что сложному и своенравному шехзаду Баязиду отец прощал гораздо больше.

Казнь Мустафы произошла быстро и без лишних объяснений. Похоронили его в Бурсе тихо, а Махидевран фактически лишилась всех привилегий. Лишь Селим II, сын Хюррем, впоследствии вернул ей достойное содержание.

Тайна, которую сериал представил как драматизм политических интриг, в исторической реальности выглядит гораздо прозаичнее: Сулейман давно перестал доверять Мустафи, и момент, когда сомнения переросли в приговор, был лишь вопросом времени.

