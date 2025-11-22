logo_ukra

BTC/USD

84585

ETH/USD

2763.87

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки Королевські особи Що приховав серіал: історики пояснили, якими були реальні стосунки Сулеймана та шехзаде Мустафи
commentss НОВИНИ Всі новини

Що приховав серіал: історики пояснили, якими були реальні стосунки Сулеймана та шехзаде Мустафи

Глядачі сприйняли смерть Мустафи як одну з найболючіших сцен серіалу, але історична правда виявляється значно жорсткішою.

22 листопада 2025, 09:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Серіал “Величне століття” залишив по собі чимало запитань, але найбільше дискусій досі викликає стосунок Султана Сулеймана до свого найстаршого сина Мустафи. У кіно падишах виглядав роздвоєним між батьківськими почуттями та страхом за престол. Та, як зазначають історики, реальність була значно суворішою та менш сентиментальною.

Що приховав серіал: історики пояснили, якими були реальні стосунки Сулеймана та шехзаде Мустафи

Смерть Мустафи була неминучою? Історики розкривають справжнє ставлення Сулеймана

Мустафа не був первістком — до його народження Сулейман втратив двох синів, тож особливої прив’язаності до шехзаде у правителя не сформувалося. Дослідники стверджують: ставлення до старшого сина було прохолодним і навіть зверхнім, особливо на тлі дітей Хюррем, які постійно перебували поруч із батьком та супроводжували його в походах. Мустафу ж відправили у санджак досить рано — разом із матір’ю Махідевран.

Попри рідкі зустрічі, Мустафа мав добру репутацію серед яничар і вважався сильним політичним гравцем, що лише посилювало недовіру Сулеймана. Подальші події розвивалися стрімко: перша серйозна помилка Мустафи стала приводом для смертного вироку. На цьому тлі контрастним виглядає те, що складному та норовливому шехзаде Баязиду батько пробачав значно більше.

Страта Мустафи відбулася швидко й без зайвих пояснень. Поховали його у Бурсі тихо, а Махідевран фактично втратила всі привілеї. Лише Селім ІІ, син Хюррем, згодом повернув їй гідне утримання.

Таємниця, яку серіал подав як драматизм політичних інтриг, в історичній реальності виглядає значно прозаїчніше: Сулейман давно перестав довіряти Мустафі, і момент, коли сумніви переросли у вирок, був лише питанням часу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, скільки грошей витрачає найзаможніша співачка Камалія на комуналку в своєму палаці. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини