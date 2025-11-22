Що приховав серіал: історики пояснили, якими були реальні стосунки Сулеймана та шехзаде Мустафи

Серіал “Величне століття” залишив по собі чимало запитань, але найбільше дискусій досі викликає стосунок Султана Сулеймана до свого найстаршого сина Мустафи. У кіно падишах виглядав роздвоєним між батьківськими почуттями та страхом за престол. Та, як зазначають історики, реальність була значно суворішою та менш сентиментальною.

Смерть Мустафи була неминучою? Історики розкривають справжнє ставлення Сулеймана

Мустафа не був первістком — до його народження Сулейман втратив двох синів, тож особливої прив’язаності до шехзаде у правителя не сформувалося. Дослідники стверджують: ставлення до старшого сина було прохолодним і навіть зверхнім, особливо на тлі дітей Хюррем, які постійно перебували поруч із батьком та супроводжували його в походах. Мустафу ж відправили у санджак досить рано — разом із матір’ю Махідевран.

Попри рідкі зустрічі, Мустафа мав добру репутацію серед яничар і вважався сильним політичним гравцем, що лише посилювало недовіру Сулеймана. Подальші події розвивалися стрімко: перша серйозна помилка Мустафи стала приводом для смертного вироку. На цьому тлі контрастним виглядає те, що складному та норовливому шехзаде Баязиду батько пробачав значно більше.

Страта Мустафи відбулася швидко й без зайвих пояснень. Поховали його у Бурсі тихо, а Махідевран фактично втратила всі привілеї. Лише Селім ІІ, син Хюррем, згодом повернув їй гідне утримання.

Таємниця, яку серіал подав як драматизм політичних інтриг, в історичній реальності виглядає значно прозаїчніше: Сулейман давно перестав довіряти Мустафі, і момент, коли сумніви переросли у вирок, був лише питанням часу.

