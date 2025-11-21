Комунальні рахунки зірок: Камалія розповіла, у скільки обходиться утримання її будинку

Українська співачка Камалія поділилася, скільки саме вона витрачає на комунальні послуги. За її словами, навіть після того, як родина свідомо зменшила споживання і відмовилася від частини енергоємних звичок, утримання приватного будинку все одно коштує мінімум “десятку”... тисяч доларів щомісяця, повідомляє "1 хвилина".

Скільки витрачає Камалія на комуналку щомісяця – таку суму пересічному українцю заробляти кілька років

Артистка пояснила, що значну частину витрат формує опалення та електроенергія, адже йдеться про великий приватний маєток із кількома поверхами, власною територією та системами, які потребують постійної підтримки. Водночас Камалія наголошує — нині вони намагаються жити економніше, ніж у довоєнні роки, і свідомо скоротили використання світла, води та газу.

Попри це, комунальні рахунки залишаються чималими, адже площа житла та потужність обладнання напряму впливають на кінцеву суму. Співачка додає, що не скаржиться на витрати, але вважає важливим показувати реалії життя знаменитостей без прикрас — особливо зараз, коли питання економії стоїть для всіх українців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський актор Біллі Боб Торнтон вперше відкрито пояснив, чому його гучний трирічний шлюб з Анджеліною Джолі завершився розривом. Їхній роман на початку 2000-х став одним із найобговорюваніших у Голлівуді. 70-річний Біллі Боб Торнтон в інтерв’ю Rolling Stone розповів, що його шлюб з Анджеліною Джолі був "одним із найкращих періодів життя", а розлучення стало "єдиним справді цивілізованим". Торнтон пояснив, що попри розрив, вони з Джолі й досі підтримують теплий дружній зв’язок. Щодо самого розриву, то Торнтон назвав головною причиною краху стосунків різні стилі життя. За його словами Джолі вела "глобальне життя", тоді як він завжди був більш закритим та схильним до страху перед людними місцями.



