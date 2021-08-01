Эксперты считают, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри по расчету

Брак актрисы Меган Маркл и принца Гарри – не встреча двух сердец, а тщательно спланированная операция. К такому мнению пришли королевские эксперты, анализируя поведение актрисы. Его королевский эксперт Джонатан Сакердотти назвал амбициозным с далекоидущими планами.

Меган Маркл и принц Гарри (фото из открытых источников)

Во время эфира на канале SKY News он отметил, что замужество за парнем "голубых кровей" — "очень тщательно спланировала" Меган Маркл, и высказал предположение, что она много работала над собой, над своим имиджем и поведением.

"Она росла с высокими амбициями и начала достигать их как актриса, работая, очевидно, не очень успешной актрисой с точки зрения международной популярности", — сказал он.

Принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевской семьи в начале этого года, решив покинуть Великобританию и поселиться в Америке. Сейчас они живут в Монтесито, штат Калифорния, со своими детьми: двухлетним сыном Арчи и дочерью Лилибет Дианой, которая родилась в июне.

Напомним, журналисты издания утверждают, что супруги не планируют создавать большую семью. Все потому, что Гарри и Меган разделяют идею благотворительной организации Population Matters, которая пропагандирует мысль о том, чтобы семьи имели не более двух детей. Ведь активисты убеждены, что именно такое количество потомков в семьях является оптимальным для сохранения окружающей среды.

Авторы публикации вспомнили, что впервые Гарри и Меган заговорили о таком решении во время одного своего интервью. Тогда они поддерживали кампанию благотворительной организации, которая призвала создавать семьи только с двумя детьми для постоянной численности населения на планете и сохранения окружающей среды.

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