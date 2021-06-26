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Главная Новости Звезды Королевские персоны Елизавета II была против помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон
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Елизавета II была против помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Дочь Майкла и Кэрол Миддлтонов девять лет ждала предложение руки и сердца от принца Уильяма

сегодня, 00:56
Автор:

Ольга Чародий

Елизавета II сомневалась в Кейт Миддлтон. Елизавета II считала, что она не подходит на роль жены принца. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на королевского биографа Кэти Николл. По словам инсайдеров, Ее Величество сомневалась, что Кейт справится со своими обязанностями.

Елизавета II была против помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Елизавета II (фото из открытых источников)

"Елизавета II считала, что Кейт должна быть сформированной личностью с хорошим опытом работы, прежде чем вступать в королевскую семью", — рассказала Николл.

Дочь Майкла и Кэрол Миддлтонов девять лет ждала предложение руки и сердца от принца Уильяма. Все это время Кейт старалась не попадать в скандальные истории, иначе это могло раз и навсегда разрушить ее счастье со вторым в очереди наследником на британский престол. Сыну Дианы и Чарльза не позволили бы связать свою жизнь с девушкой с запятнанной репутацией.

Впрочем, королева обеспокоено относилась к отсутствию в Миддлтон опыта работы и яркой идентичности. До помолвки избранница Уильяма помогала матери в семейном магазине, а затем была закупщиком для модного бренда. Вопреки опасениям Миддлтон сумела добиться одобрения не только Елизаветы II, но и всей страны.

Как мы сообщали ранее, в конфликте между принцами Уильямом и Гарри британская королева Елизавета поддерживает своего старшего внука.  Ее Величество публично выражает свою любовь и поддержку герцогу и герцогине Сассекским. Однако она была очень разочарована некоторыми моментами интервью, которое Гарри и его жена Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри. Напомним, принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, недавно дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора выяснилось, что супругам было очень сложно жить во дворце вместе с другими членами королевской монаршей семьи.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/queen-grave-concerns-kate-middleton-24374919?fbclid=IwAR2vvGb_s9qeWXwrfLw45DGxfqPczcSKyBdRPSGChs259zX-v4_-PmBP9KY
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