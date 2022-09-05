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Эти вещи Елизавета II категорически запрещает делать в своем присутствии

Королева имеет свои интересные "пунктики".

сегодня, 08:28
Автор:

Slava Kot
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Королева Елизавета II известна своим консерватизмом и серьезностью. Однако, казалось бы, она должна понимать, что дети имеют право играть. Реальность, однако, совсем другая.

Эти вещи Елизавета II категорически запрещает делать в своем присутствии

Королева имеет свои интересные "пунктики". Фото из открытыз источников

Сообщается, что королева Елизавета II требует от детей вести себя как взрослые в определенных ситуациях. В основном это касается их пищевого поведения. Оказалось, что есть ряд рекомендаций, которые должен помнить каждый сидящий за столом с Королевой, независимо от возраста.

Бывший британский политик Гайлс Брандрет заявил в Daily Mirror, что Елизавета II категорически запрещает пользоваться мобильными телефонами за столом.

Такие действия королевы являются предметом подражания британскому политику.

Королева – мой пример для подражания во всем, – сказал Гайлс Брандрет.

Королева также запрещает разговаривать с полным ртом, вставать из-за стола и вообще резвиться. Это значит, что во время ужина с бабушкой дети принцессы Кейт и принца Уильяма сидят совершенно неподвижно. Можно лишь догадываться, сколько времени родители уделяли обучению детей, как поступать в присутствии Елизаветы II.

Интересно, что одним из других запретов является употребление слова "туалет". Это значит, что дети не могут ни сообщить, что им нужно воспользоваться туалетом, ни просто подняться и пойти туда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Елизавета II известила имя следующей королевы. Об этом она рассказала во время празднования 75-й годовщины с момента восхождения на королевский престол. Ею оказалась герцогиня Корнуольская — Камила, которая является супругой принца Уэльского - Чарльза.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/royals/the-queen-george-charlotte-louis-27730768
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