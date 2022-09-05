Эти вещи Елизавета II категорически запрещает делать в своем присутствии

Королева Елизавета II известна своим консерватизмом и серьезностью. Однако, казалось бы, она должна понимать, что дети имеют право играть. Реальность, однако, совсем другая.

Королева имеет свои интересные "пунктики". Фото из открытыз источников

Сообщается, что королева Елизавета II требует от детей вести себя как взрослые в определенных ситуациях. В основном это касается их пищевого поведения. Оказалось, что есть ряд рекомендаций, которые должен помнить каждый сидящий за столом с Королевой, независимо от возраста.

Бывший британский политик Гайлс Брандрет заявил в Daily Mirror, что Елизавета II категорически запрещает пользоваться мобильными телефонами за столом.

Такие действия королевы являются предметом подражания британскому политику.

Королева – мой пример для подражания во всем, – сказал Гайлс Брандрет.

Королева также запрещает разговаривать с полным ртом, вставать из-за стола и вообще резвиться. Это значит, что во время ужина с бабушкой дети принцессы Кейт и принца Уильяма сидят совершенно неподвижно. Можно лишь догадываться, сколько времени родители уделяли обучению детей, как поступать в присутствии Елизаветы II.

Интересно, что одним из других запретов является употребление слова "туалет". Это значит, что дети не могут ни сообщить, что им нужно воспользоваться туалетом, ни просто подняться и пойти туда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Елизавета II известила имя следующей королевы. Об этом она рассказала во время празднования 75-й годовщины с момента восхождения на королевский престол. Ею оказалась герцогиня Корнуольская — Камила, которая является супругой принца Уэльского - Чарльза.

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