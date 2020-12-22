"Это позор": сеть возмущена тем, что Кейт и Уильям нарушают правила самоизоляции

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Любовь Блажко
Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили немного забыть о правилах карантина, поэтому отправились всей семьей на прогулку. По этому поводу в сети уже который день не прекращаются споры, потому что не все пользователи сочли такое поведение королевской семьи правильным. Об этом пишет Daily Mail.
Герцог и герцогиня Кембриджские. Фото: Getty Images
Так, супруги были замечены с тремя своими детьми во время прогулки в Норфолке с семьей принца Эдварда. И это несмотря на тот факт, что в графстве на улице разрешается собираться группами не больше 6 человек.
Все вместе они прогуливались в парке, который расположен на территории дворца. Всего на этой дружеской встрече присутствовало 9 человек. Это абсолютно противоречит установленным правилам, поэтому пользователи в интернете начали возмущаться по этому поводу.
Общество категорически отказывается понимать, почему одним можно нарушать правила карантина (даже если это королевские особи), а другим нельзя. Тем не менее источник во дворце говорит, что королевские семьи приехали отдельно, и только потому уже встретились. К слову, их встреча вышла спонтанной, ведь никто из них не планировал совместную прогулку.
Вот несколько комментариев, которые пользователи писали по поводу сложившейся ситуации:
"Королевская семья, похоже, не воспринимает коронавирус всерьез"
"Странно, что они пришли на мероприятие, когда правительство просит прекратить ненужные собрания. Но еще более странно то, что ни один из них не надевал маску на это мероприятие или собрание"
"Это позор".
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