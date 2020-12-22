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Главная Новости Звезды Королевские персоны "Это позор": сеть возмущена тем, что Кейт и Уильям нарушают правила самоизоляции
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"Это позор": сеть возмущена тем, что Кейт и Уильям нарушают правила самоизоляции

В сети начали возмущаться, что члены королевской семьи считают, будто им можно не соблюдать предписания, касающиеся на самом деле всех

сегодня, 14:08
Автор:

Любовь Блажко

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили немного забыть о правилах карантина, поэтому отправились всей семьей на прогулку. По этому поводу в сети уже который день не прекращаются споры, потому что не все пользователи сочли такое поведение королевской семьи правильным. Об этом пишет Daily Mail.

"Это позор": сеть возмущена тем, что Кейт и Уильям нарушают правила самоизоляции

Герцог и герцогиня Кембриджские. Фото: Getty Images

Так, супруги были замечены с тремя своими детьми во время прогулки в Норфолке с семьей принца Эдварда. И это несмотря на тот факт, что в графстве на улице разрешается собираться группами не больше 6 человек. 

Все вместе они прогуливались в парке, который расположен на территории дворца. Всего на этой дружеской встрече присутствовало 9 человек. Это абсолютно противоречит установленным правилам, поэтому пользователи в интернете начали возмущаться по этому поводу. 

Общество категорически отказывается понимать, почему одним можно нарушать правила карантина (даже если это королевские особи), а другим нельзя. Тем не менее источник во дворце говорит, что королевские семьи приехали отдельно, и только потому уже встретились. К слову, их встреча вышла спонтанной, ведь никто из них не планировал совместную прогулку. 

Вот несколько комментариев, которые пользователи писали по поводу сложившейся ситуации: 

"Королевская семья, похоже, не воспринимает коронавирус всерьез"

"Странно, что они пришли на мероприятие, когда правительство просит прекратить ненужные собрания. Но еще более странно то, что ни один из них не надевал маску на это мероприятие или собрание"

"Это позор". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, рождественская открытка королевской семьи готова. Герцог и герцогиня Кембриджские показали, как выглядит их открытка на Рождество 2021.
Фотографию, которая была делана фотографом Мэттом Портеусом, они разместили на своей странице в социальных сетях. Так, на праздничном снимке можно увидеть Кейт, Уильяма и трое их детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9077177/William-Kate-mingle-Edward-Sophies-family-group-nine.html?ito=push-notification&ci=62063&si=22052978
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