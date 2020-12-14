Испанские монархи выпустили собственную рождественскую открытку: что на ней изображено

На рождественской открытке королевы Летиции и короля Фелипе на 2020 год изображены две улыбающиеся дочери монархов — 15-летняя принцесса Леонор и 13-летняя инфанта София. Фотография была сделана в начале этого года в солнечный день, который семья провела в городке Сомао в муниципалитете Правия в Астурии, на севере Испании.



ФОТО: Hello Magazine

На снимке наследница престола и ее сестра одеты в повседневную одежду, а их длинные волосы собраны в хвостики. На карточке также представлено краткое сообщение на английском и испанском языках: "Пусть это Рождество принесет нам особенно обнадеживающий Новый 2021 год".

Король Фелипе, королева Летиция и их дочери Леонор и София добавили свои печатные подписи внизу вместе с написанным от руки сообщением: "С наилучшими пожеланиями". В последний раз испанская королевская семья решила выпустить рождественскую открытку с изображением юных принцесс в 2015 году.



В период с 2015 по 2019 год король Фелипе и королева Летиция также были включены в портрет, выпущенный как часть рождественской открытки. Они стали первой королевской семьей, официально выпустившей рождественскую открытку в этом году.

За ними быстро последовали бывший король Хуан Карлос I и королева София, которые выпустили свою открытку с напечатанными словами "С Рождеством и Новым годом" на испанском языке. Пожилые члены королевской семьи не использовали портрет для своей открытки, но предпочли показать картину художника Хуана Корреа де Вивара La Natividad, которую можно найти в музее Прадо.

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