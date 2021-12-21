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Какой особенный подарок Елизавета II дарит на Рождество

Каждый год перед католическим Рождеством Елизавета II лично поздравляет персонал: что она дарит своим подчиненным

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Королева Елизавета II придерживается хорошей рождественской традиции. Ежегодно на праздник она лично вручает презент каждому человеку из своего персонала.

Какой особенный подарок Елизавета II дарит на Рождество

Елизавета II (фото из открытых источников)

Ее Величество дарит своим сотрудникам рождественский пудинг от Tesco. Как оказалось, эта традиция исходит от ее дедушки, Георга V, который дарил примерно 1500 этого сладкого десерта своим слугам.

Также работники получают от королевы Великобритании поздравительную рождественскую открытку и ваучеры. Они раздаются по старшинству, причем в первую очередь идет самый старший домашний персонал, за ним следуют другие домашние работники и садовники.

Также Елизавета II на Рождество лично вручает подарки всем членам семьи в Букингемском дворце и Виндзорском замке. Еще она отправляет пожертвования в церковь. Обычно это – рождественская ель.

Напомним, что британская королева Елизавета II второй год отменяет свой традиционный предрождественский обед. Причина — распространение нового штамма "Omicron" и увеличение числа больных коронавирусом в стране. Такое решение она считает правильным и предусмотрительным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал о пищевых привычках королевы Великобритании Елизаветы II и отметил, какое блюдо отсутствует в ее рационе.

Читайте также, что несмотря на свой почтенный возраст и статус, Елизавета II не перестает радовать себя обычными простыми вещами. В Букингемском дворце рассказали о коктейле, который обожает перед обедом выпить монаршая особа. Какприготовить этот напиток дома и какие ингредиенты нужны?


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Источник: https://www.hellomagazine.com/royalty/20211216129141/christmas-gift-the-queen-gives-staff/
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