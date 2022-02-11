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Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код: что не так с ее образом (ФОТО)

Образ герцогини Кембриджской вызвал споры в сети, потому что сразу нарушил два правила королевского дресс-кода: что в нем не так

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила лондонскую школу в рамках Недели детского ментального здоровья и выбрала для мероприятия образ, который вызвал волну обсуждения в сети. Об этом сообщает издание Onnewstimes.

Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код: что не так с ее образом (ФОТО)

Кейт Миддлтон / Фото: AFP 2022 / JUSTIN TALLIS

Как оказалось, наряд герцогини Кембриджской, несмотря на то, что был стильным и элегантным, нарушал сразу два правила королевского дресс-кода. Первое правило гласит — никакого черного цвета. Если заметили, то королевские особы стараются не надевать наряды черного цвета, только в случае траура. А еще представительницам королевской знати не рекомендуется носить зауженные брюки. Но Кейт Миддлтон пренебрегла этими правилами и выбрала черные брюки, которые подчеркивали ее талию и ноги, а также приталенный жакет серого цвета в полоски, завершив look туфлями-лодочками черного цвета.

Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код: что не так с ее образом (ФОТО) - фото 2

К слову, герцогиня не впервые нарушает королевский дресс-код, и, судя по всему, это совершенно некритичный момент.

Напомним, что Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде в мерцающем золотом платье, напоминающем металлический ансамбль принцессы Дианы на премьере 1985 года "Вид на убийство".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что герцогиня Кембриджская родила троих детей и по-прежнему выглядит восхитительно, и каждый ее выход в свет широко обсуждается в сети. Прекрасный внешний вид герцогини напрямую связан с тем, чем она питается. Что есть в рационе герцогини?

Читай также, что Кейт Миддлтон — не просто самая стильная королевская особа, она — самый популярная и влиятельная женщина моды в Великобритании за 2021 год, не считая таких знаменитостей, как Холли Уиллоуби.


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Источник: https://onnewstimes.com/how-kate-middletons-image-broke-two-rules-of-the-royal-dress-code-at-once/
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