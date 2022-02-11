Кейт Миддлтон нарушила королевский дресс-код: что не так с ее образом (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Недавно
герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила лондонскую школу в рамках Недели
детского ментального здоровья и выбрала для мероприятия образ, который вызвал
волну обсуждения в сети. Об этом сообщает издание Onnewstimes.
Кейт Миддлтон / Фото: AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
Как оказалось, наряд герцогини Кембриджской, несмотря на то, что был стильным и элегантным, нарушал сразу два правила королевского дресс-кода. Первое правило гласит — никакого черного цвета. Если заметили, то королевские особы стараются не надевать наряды черного цвета, только в случае траура. А еще представительницам королевской знати не рекомендуется носить зауженные брюки. Но Кейт Миддлтон пренебрегла этими правилами и выбрала черные брюки, которые подчеркивали ее талию и ноги, а также приталенный жакет серого цвета в полоски, завершив look туфлями-лодочками черного цвета.
К
слову, герцогиня не впервые нарушает королевский дресс-код, и, судя по всему,
это совершенно некритичный момент.
Напомним,
что Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде в мерцающем
золотом платье, напоминающем металлический ансамбль принцессы Дианы на премьере
1985 года "Вид на убийство".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что герцогиня Кембриджская родила
троих детей и по-прежнему выглядит восхитительно, и каждый ее выход в свет
широко обсуждается в сети. Прекрасный внешний вид герцогини напрямую связан с
тем, чем она питается. Что есть в рационе герцогини?
Читай
также, что Кейт Миддлтон — не просто самая стильная королевская особа, она —
самый популярная и влиятельная женщина моды в Великобритании за 2021 год, не
считая таких знаменитостей, как Холли Уиллоуби.
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