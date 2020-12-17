Княгиня Монако выбрила виски и появилась на публике в новом образе

князь Монако Альберт II и его супруга Шарлен (фото из открытых источников)

Княгиня Монако Шарлен вместе со своим супругом Альбертом II и двумя детьми посетила традиционное мероприятие по раздаче подарков. Перед публикой она предстала в новом, необычном для себя образе.

42-летняя княгиня решилась на смелую стрижку. Шарлен сбрила часть волос на виске и затылке и покрасила оставшиеся локоны в более темный цвет. Ранее она носила боб-каре или стрижку до плеч, поэтому ее новый образ вызвал удивление и привлек внимание всех присутствующих. А позже фотографии с мероприятия появились в сети, и ее прическа стала поводом для обсуждения.

Многие пользователи отметили, что княгине Монако очень идет этот образ, хоть он более дерзкий и смелый, чем был раньше. Один из участников праздничной ярмарки охарактеризовал ее стиль как "панк-принцесса".

Свою новую стрижку Шарлен подчеркнула стильным нарядом. Для мероприятия она выбрала черный теплый свитер с высоким горлом, пальто с интересным золотистым принтом, а также маску с золотыми пайетками. Дополнила она свой образ насыщенным макияжем и кольцами-серьгами.

Напомним, в марте 2020 года король Монако Альберт II переболел коронавирусной инфекцией. Его состояние оценивалось как хорошее, "не вызывающее беспокойства". Спустя две недели, он заявил, что поборол заболевание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанская королева Летиция предстала перед публикой в элегантном образе, в очередной раз очаровав поклонников. Для выхода в свет она выбрала платье изумрудного цвета с вышивкой и плиссированным подолом. Свой look испанская королева соединила со светлыми эспадрильями на высокой платформе.

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