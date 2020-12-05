Королева Елизавета II потеряла близкого друга

Королева Елизавета II потеряла еще одну из своих любимых собак, пишет CNN.



Дорги Вулкан - справа в верхнем ряду

Сообщается, что дорги по имени Вулкан, умер в Виндзорском замке, оставив британской королеве только одну собаку – дорги по имени Кэнди.

Источник во дворце рассказал, что потеря любимого питомца огорчила королевскую семью.

Дорги – это помесь таксы и корги, известной своими характерными короткими ногами и стоячими ушами, а также своей популярностью у королевы.

В 2018 году королева потеряла Уиллоу, последнего потомка своего первого корги Сьюзен, собаки, которую она получила на свой 18-й день рождения в 1944 году. По слухам, Елизавета II была так привязана к Сьюзен, что в 1947 году взяла собаку в свадебное путешествие с принцем Филиппом.

Королевские собаки никогда не избегали внимания – четыре королевских дворняжки появились вместе со своим владельцем на обложке Vanity Fair в 2016 году.

Елизавета II даже появилась рядом с актером, который исполнил роль Джеймса Бонда, Дэниелом Крейгом со своей собакой Уиллоу для эскиза, показанного во время церемонии открытия лондонской Олимпиады 2012 года.

Кроме того, всем известна любовь королевы к лошадям и занятиям конным спортом, включая скачки. В июне нынешнего года она была изображена верхом на лошади в Виндзоре, к западу от Лондона, в своем первом публичном выступлении с начала локдауна на фоне пандемии коронавируса в Великобритании. 94-летняя королева каталась верхом по Хоум-парку, рядом с Виндзорским замком, одетая в зеленую куртку и яркий шарф.

Ранее "Комментарии" писали, что королеву Елизавету II нагло "обчистил" буфетчик.

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