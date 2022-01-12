Королева Иордании появилась в пальто украинского бренда (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
После
новогодних праздников королева Иордании Рания вернулась к своим обязанностям и
совершила официальный визит в город Эс-Салт, расположенный на северо-западе
страны. Для выхода в свет она выбрала стильное пальто-рубашку от украинского
дизайнера.
Королева Иордании (фото из открытых источников)
Ее
Величество в понедельник, 10 января, впервые появилась на публике в 2022 году.
Рания отправилась в город Эс-Салт, чтобы встретиться с представителями
молодежных организация и ознакомиться с их проектами, направленными на сохранение
наследия региона.
Королева Иордании выбрала по такому случаю стильный наряд — джинсы синего цвета, черные кроссовки, белый топ, а сверху надела шерстяное белое пальто-рубашку от украинского бренда BEVZA, которое входило в коллекцию осень-зима 2021 года.
На сайте такое пальто можно приобрести со скидкой за 624 евро (почти 20 тысяч гривен). Его особенной деталью является нагрудный карман в виде треугольника, символа традиционной украинской хустки.
Свой
стильный образ королева Иордании также дополнила лаконичными серьгами,
выразительным макияжем и легкими локонами.
Напомним,
испанская королева Летиция предстала перед публикой в элегантном образе,
которым очаровала поклонников. Она каждый раз щеголяет красивыми нарядами и
неоднократно демонстрировала различные аутфиты, которые подойдут любой женщине.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что королева Испании Летиция создала стильный образ, надев блузу ярко-оранжевого цвета от модного дома ZARA, цена
которой составляла 13 долларов.
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