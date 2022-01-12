Королева Иордании появилась в пальто украинского бренда (ФОТО)

После новогодних праздников королева Иордании Рания вернулась к своим обязанностям и совершила официальный визит в город Эс-Салт, расположенный на северо-западе страны. Для выхода в свет она выбрала стильное пальто-рубашку от украинского дизайнера.

Королева Иордании (фото из открытых источников)

Ее Величество в понедельник, 10 января, впервые появилась на публике в 2022 году. Рания отправилась в город Эс-Салт, чтобы встретиться с представителями молодежных организация и ознакомиться с их проектами, направленными на сохранение наследия региона.

Королева Иордании выбрала по такому случаю стильный наряд — джинсы синего цвета, черные кроссовки, белый топ, а сверху надела шерстяное белое пальто-рубашку от украинского бренда BEVZA, которое входило в коллекцию осень-зима 2021 года.

На сайте такое пальто можно приобрести со скидкой за 624 евро (почти 20 тысяч гривен). Его особенной деталью является нагрудный карман в виде треугольника, символа традиционной украинской хустки.





Свой стильный образ королева Иордании также дополнила лаконичными серьгами, выразительным макияжем и легкими локонами.

Напомним, испанская королева Летиция предстала перед публикой в элегантном образе, которым очаровала поклонников. Она каждый раз щеголяет красивыми нарядами и неоднократно демонстрировала различные аутфиты, которые подойдут любой женщине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что королева Испании Летиция создала стильный образ, надев блузу ярко-оранжевого цвета от модного дома ZARA, цена которой составляла 13 долларов.

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