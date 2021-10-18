Королевские дети: чей ребенок признан самым богатым в мире

Эксперты компании Electric Ride on Cars провели исследование, чтобы выяснить, чей ребенок из королевской семьи является самым богатым в мире. И первое место досталось 6-летней дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Королевские дети / Фото: WPA Pool | Источник: Getty Images

Как сообщает издание Express, 6-летняя принцесса, несмотря на свой юный возраст, уже владеет состоянием, которое оценивают почти в 5 миллиардов долларов (3,6 млрд фунтов стерлингов). Именно Шарлотта, как считают эксперты, возглавит список самых богатых королевских детей, опередив своего 8-летнего брата принца Джорджа и 3-летнего принца Луи. У первенца герцогов Кембриджских пока состояние чуть менее 2,2 млрд фунтов стерлингов, а у самого младшего ребенка — 720 млн фунтов стерлингов.

В список также попал сын герцогов Сассекских — Арчи Маунтбеттен-Виндзор. Его состояние оценивают в 21, 5 млн фунтов стерлингов.

К слову, 6-летняя принцесса Шарлота возглавляет список самых богатых детей не только из членов королевской семьи, а и в целом, ведь исследователи оценивали финансовое состояние и детей мировых знаменитостей.

Напомним, в сентябре 2021 года в семье британской королевы случилось пополнение. 33-летняя принцесса Беатрис Йоркская родила дочь. Девочка будет 11 в очереди на королевский трон и стала 12 правнучкой Елизаветы II.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что внучка британской королевы Елизаветы II и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта рассказала, кем хочет стать, когда вырастет.

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