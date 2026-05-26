Королеву Дании Маргрете срочно доставили в больницу: что известно

Бывшую королеву Дании Маргрете II второй раз за последние недели госпитализировали в больницу в Копенгагене. В королевском дворце сообщили, что 86-летняя монархиня проходит лечение после обнаружения большого тромба в области бедра.

Королева Дании Маргрете.

Как уточнили представители двора, Маргрете доставили в больницу после компьютерной томографии, показавшей осложнения из-за падения. По данным дворца, тромб образовался именно из-за травмы, полученной ранее.

"Ее Величество королева Маргрете была госпитализирована в больницу Ригсгоспиталет и прошла лечение после того, как компьютерная томография обнаружила большой тромб в области бедра, образовавшегося в результате предварительного падения", — говорится в заявлении.

В сообщении также утверждают, что королева Дании чувствует себя хорошо, несмотря на обстоятельства, связанные с ее здоровьем.

Это уже вторая госпитализация королевы в мае. 14 мая ее доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Тогда врачи провели процедуру баллонной дилатации коронарной артерии, после чего Маргрете выписали домой 19 мая.

В последние годы здоровье бывшей правительницы Дании ухудшилось. В 2023 году она перенесла сложную операцию на спине, после которой неожиданно решила отречься от престола. В январе 2024 года Маргрете II официально передала трон своему старшему сыну королю Фредерику X. Маргрете II правила Данией более полувека и оставалась одной из самых популярных монархинь Европы.

