logo_ukra

BTC/USD

77043

ETH/USD

2123.66

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки Королевські особи Королеву Данії Маргрете терміново доправили в лікарню: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Королеву Данії Маргрете терміново доправили в лікарню: що відомо

Королеву Данії Маргрете II вдруге за місяць госпіталізували.

26 травня 2026, 11:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишню королеву Данії Маргрете II вдруге за останні тижні госпіталізували до лікарні в Копенгагені. У королівському палаці повідомили, що 86-річна монархиня проходить лікування після виявлення великого тромбу в ділянці стегна.

Королеву Данії Маргрете терміново доправили в лікарню: що відомо

Королева Данії Маргрете. Фото з сайту монаршої сім'ї

Як уточнили представники двору, Маргрете доправили до лікарні після комп’ютерної томографії, яка показала ускладнення через падіння. За даними палацу, тромб утворився саме через травму, отриману раніше.

"Її Величність королева Маргрете була госпіталізована до лікарні Рігсгоспіталет та пройшла лікування після того, як комп’ютерна томографія виявила великий тромб у ділянці стегна, що утворився внаслідок попереднього падіння", — йдеться у заяві.

У повідомленні також стверджують, що королева Данії почувається добре, попри обставини пов’язані з її здоров’ям.

Це вже друга госпіталізація королеви у травні. 14 травня її доправили до лікарні через проблеми із серцем. Тоді лікарі провели процедуру балонної дилатації коронарної артерії, після чого Маргрете виписали додому 19 травня.

Останніми роками здоров’я колишньої правительки Данії погіршилося. У 2023 році вона перенесла складну операцію на спині, після якої несподівано вирішила зректися престолу. У січні 2024 року Маргрете II офіційно передала трон своєму старшому синові королю Фредеріку X. Маргрете II правила Данією понад пів століття та залишалася однією з найпопулярніших монархинь Європи. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що королева Данії відмовилась від шкідливої звички з якою прожила 66 років.

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок, коли радіостанція "поховала" короля Чарльза на 15 хвилин.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://people.com/queen-margrethe-denmark-hospitalized-again-2-weeks-after-heart-attack-11983266
Теги:

Новини

Всі новини