logo

BTC/USD

76680

ETH/USD

2095.85

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды Королевские персоны Королеву Дании Маргрете срочно госпитализировали: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Королеву Дании Маргрете срочно госпитализировали: что известно

Королеву Дании Маргрете II вторично через месяц госпитализировали.

26 мая 2026, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывшую королеву Дании Маргрете II второй раз за последние недели госпитализировали в больницу в Копенгагене. В королевском дворце сообщили, что 86-летняя монархиня проходит лечение после обнаружения большого тромба в области бедра.

Королеву Дании Маргрете срочно госпитализировали: что известно

Королева Дании Маргрете. Фото с сайта монаршей семьи

Как уточнили представители двора, Маргрете доставили в больницу после компьютерной томографии, показавшей осложнения из-за падения. По данным дворца, тромб образовался именно из-за травмы, полученной ранее.

"Ее Величество королева Маргрете была госпитализирована в больницу Ригсгоспиталет и прошла лечение после того, как компьютерная томография обнаружила большой тромб в области бедра, образовавшегося в результате предварительного падения", — говорится в заявлении.

В сообщении также утверждают, что королева Дании чувствует себя хорошо, несмотря на обстоятельства, связанные с ее здоровьем.

Это уже вторая госпитализация королевы в мае. 14 мая ее доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Тогда врачи провели процедуру баллонной дилатации коронарной артерии, после чего Маргрете выписали домой 19 мая.

В последние годы здоровье бывшей правительницы Дании ухудшилось. В 2023 году она перенесла сложную операцию на спине, после которой неожиданно решила отречься от престола. В январе 2024 года Маргрете II официально передала трон своему старшему сыну королю Фредерику X. Маргрете II правила Данией более полувека и оставалась одной из самых популярных монархинь Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Дании отказалась от вредной привычки с которой прожила 66 лет.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда радиостанция "похоронила" короля Чарльза на 15 минут.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/queen-margrethe-denmark-hospitalized-again-2-weeks-after-heart-attack-11983266
Теги:

Новости

Все новости