Короля Чарльза поймали за походом в сельский магазин алкоголя: местные в шоке (ФОТО)
Короля Чарльза поймали за походом в сельский магазин алкоголя: местные в шоке (ФОТО)

Король Чарльз III шокировал жителей села в Шотландии, неожиданно посетив местный магазин виски.

16 апреля 2026, 14:25
Slava Kot

Король Великобритании Чарльз неожиданно появился в небольшой деревне в Шотландии, посетив местный магазин виски и газетный киоск. Необъявленный визит монарха вызвал удивление и восторг среди жителей.

Король Чарльз. Фото из открытых источников

77-летнего короля Чарльза заметили 14 апреля в селе Абойн близ Абердина, недалеко от замка Балморал, где он провел часть своего детства. Чарльз посетил магазин George Stratchan Limited, который имеет королевский ордер, и пообщался с местными жителями.

Король Чарльз сходил в сельский магазин. Фото: At Sign Of The Black Faced Sheep

Как рассказывают очевидцы, появление монарха стало полной неожиданностью. Перед его приездом на улицах появились полицейские автомобили, однако большинство жителей не сразу поняли причину.

"Все произошло так быстро. Мы выгуливали собаку, когда услышали все эти сирены. Следующее, что мы заметили, — это четыре полицейских машины, стоявшие на Баллатер-роуд. Я был в шоке", — рассказал местный житель.

Визит короля Чарльза был приурочен к 100-летию местного бизнеса. Во время пребывания Чарльз смотрелся в хорошем настроении и охотно общался с людьми.

Король Чарльз с необъявленным визитом в деревне в Шотландии. Фото: At Sign Of The Black Faced Sheep

Король Чарльз общается с местными. Фото: At Sign Of The Black Faced Sheep

Это один из первых публичных выходов короля за последние недели после его участия в пасхальной службе в Виндзоре, состоявшейся 5 апреля.

Источник: https://www.hellomagazine.com/royalty/895802/king-charles-shocks-local-surprise-move-prince-harry/
