Короля Чарльза спіймали за походом у сільський магазин алкоголю: місцеві в шоці (ФОТО)

Король Великої Британії Чарльз несподівано з’явився у невеликому селі в Шотландії, відвідавши місцевий магазин віскі та газетний кіоск. Неоголошений візит монарха викликав подив і захоплення серед мешканців.

Король Чарльз. Фото з відкритих джерел

77-річного короля Чарльза помітили 14 квітня в селі Абойн поблизу Абердина, неподалік замку Балморал, де він провів частину свого дитинства. Чарльз завітав до магазину George Stratchan Limited, який має королівський ордер, та поспілкувався з місцевими жителями.

Як розповідають очевидці, поява монарха стала повною несподіванкою. Перед його приїздом на вулицях з’явилися поліцейські автомобілі, однак більшість мешканців не одразу зрозуміли причину.

"Все сталося так швидко. Ми вигулювали собаку, коли почули всі ці сирени. Наступне, що ми помітили, — це чотири поліцейські машини, що стояли на Баллатер-роуд. Я був шокований", — розповів місцевий житель.

Візит короля Чарльза був приурочений до 100-річчя місцевого бізнесу. Під час перебування Чарльз виглядав у гарному настрої та охоче спілкувався з людьми.

Це один з перших публічних виходів короля за останні тижні після його участі у великодній службі у Віндзорі, яка відбулася 5 квітня.

