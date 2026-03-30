Таємниця смерті принца Філіпа: лише через 5 років стала відома причина

Майже через п’ять років після смерті чоловіка королеви Великої Британії принца Філіпа стало відомо про хворобу, яка могла супроводжувати його останні роки життя. У новій книзі королівського біографа Г’юго Вікерса стверджується, що принц Філіп тривалий час боровся з раком підшлункової залози.

Принц Філіп. Фото: AP

Г’юго Вікерс у книзі присвяченій життю королеви Єлизавети ІІ описує маловідомі подробиці стану здоров’я принца Філіпа напередодні його смерті у квітні 2021 року у Віндзорському замку.

Згідно з даними біографа, хворобу могли діагностувати приблизно за вісім років до смерті герцога. Після госпіталізації у 2011 році через закупорку коронарної артерії лікарі під час обстеження виявили підозрілу "тінь" на підшлунковій залозі. Подальші дослідження показали неоперабельний рак.

Вікерс також описує останні години життя герцога Единбурзького. За його словами, увечері перед смертю принц Філіп провів час у вітальні, де випив келих пива.

"Наступного ранку він встав, прийняв ванну, сказав, що почувається погано, і тихо пішов геть. На той момент він прожив з раком підшлункової залози майже вісім років, що набагато довше, ніж звичайний час виживання з моменту постановки діагнозу", — зауважив біограф.

Автор стверджує, що на момент смерті його дружина, королева Єлизавета ІІ, не була поруч зі своїм чоловіком, з яким вони прожили 73 роки.

"Як це часто буває в житті, він пішов, не попрощавшись", – пише Вікерс.

Зауважимо, що у свідоцтві про смерть офіційною причиною смерті принца Філіпа було зазначено "похилий вік".

