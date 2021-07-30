40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы продадут на аукционе: сколько он будет стоить (ФОТО)

В ближайшее время на аукционе в городе Глостершире, что в Англии, можно будет приобрести необычную вещь — кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы. Кусок сладостей сохранила с особого для страны события одна из членов королевской семьи — Мойра Смит. На свадебном торте, а всего их было 23, видно королевский герб, окрашенный в золотой, красный, синий и серебряный цвета. Свадьба состоялась в июле 1981 года. Об этом сообщает ВВС.

Свадьба принцессы Дианы (фото из открытых источников)

Госпожа Смит сберегла свадебное угощение. Оно хранилось в специальной жестяной посуде, на которую она приклеила бумажку с подписью: "Обращайтесь с осторожностью — свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы". Дата — 27 июля 1981 года.

Сладкий подарок из свадебного события гостя замотала в пищевую пленку, чтобы он подольше сохранился. Вместе с тем организаторы аукциона не советуют его участникам попробовать дольку торта на вкус. Хотя его покрытие сохранилось хорошо.

Местный коллекционер, который приобрел королевское угощение в семьи Смит еще в 2008 году, выставил его на продажу только через 40 лет после свадьбы.

Событие состоится 11 августа. Есть уже желающие приобрести эту реликвию, поэтому организаторы аукциона ожидают, что выручат за торт из знаменитой свадьбы 300-500 фунтов стерлингов (около 11-19 тыс. гривен).

Королевская свадьба

Она состоялась в Лондоне, в соборе Святого Павла, 29 июля 1981 года. Принц Уэльский и леди Диана Спенсер поженились. Диана получила титул принцессы Уэльской.

В 1982 году в частном крыле больницы Святой Марии лондонского района Пэддингтон на свет появился первенец супругов и наследник — принц Уильям. Второго сына, принца Гарри, леди Ди родила 15 сентября 1984 года.

Через 11 лет после свадьбы, в 1992-м, принц Чарльз и принцесса Диана разошлись, а в 1996-м году — развелись.

31 августа 1997 года Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что принцесса Диана хотела сделать перед своей смертью.

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