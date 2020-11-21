15 малоизвестных фактов о сыне принца Гарри и Меган Маркл Арчи

Первенец Меган Маркл и принца Гарри родился в мае 2019-го, а с тех пор прошло немало событий и изменений в его семье.

Фото: Glamour

Сейчас мальчик уже ведет увлекательную жизнь, и в таком маленьком возрасте о ребенке уже можно собрать кучу интересных, но малоизвестных фактов.

1. Имеет уникальное имя — Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор. Второе имя игра слов имени его отца Гарри и английского слова "son", что означает "сын", что буквально означает "сын Гарри".

2. После рождения первенца герцога и герцогини Сассекских, имя Арчи стало самым популярным именем 2019 года.

3. Арчи первый ребенок королевской крови, который не получила титул. Это решение его родителей, которые, видимо, хотели дать Арчи шанс на нормальную жизнь.

4. Арчи — рыжеволосый. Этим он пошел в отца. И хотя со временем цвет волос может измениться, многие поклонники королевской семьи надеются, что этого не произойдет.

5. Мальчик имеет двойное гражданство. Поскольку Меган Маркл сохранила свое гражданство США, а Гарри — британец, их сын имеет автоматическое двойное гражданство как для США, так и для Великобритании.

6. За Арчи сохраняется право быть в списке на престол. Его отец Гарри все еще шестой в очереди на трон, так что после него Арчи занимает седьмое место в списке.

7. В будущем Меган Маркл и принц Гарри создадут фонд под названием "Арчвел" в честь сына.

8. Арчи уже влияет на мир моды. Как-то мальчик появился в милой шапке с помпоном, тогда же товар был полностью раскуплен из магазина, где Меган сделала покупку.

9. В свой первый год мальчик уже разбивает девичьи сердца. Когда герцог и герцогиня Сассекские посещали Южную Африку, на встрече с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандекою Туту-Гксаше, Арчи очень понравился девочке

10. Арчи получил смешное прозвище от своей мамы. Когда у ребенка начали резаться зубки и он начал слюнявить все вокруг, Меган назвала его "Бубба".

11. Арчи, как и его родственницы принцесса Беатриса и принцесса Евгения родились в Портлендской больницы в Вестминстере. Остальные королевской семьи рождались в крыле Линдо больницы Сент-Мэри, в Лондоне.

12. Потомка Меган Маркл и принца Гарри крестили в том же наряде, что и его двоюродных братьев и сестру, детей герцога и герцогини Кембриджских. Всех их окрестили в одной и том же платье, которое является копией платья, изготовленной королевой Викторией в 1841 году.

13. Родители Арчи нарушили давнюю традицию, когда малыш появился на свет. Обычно, когда рождаются королевские младенцы, дворец выпускает официальные товары по этому случаю: чашки, тарелки и тому подобное.

14. Ребенок растет в скромных условиях. Например, на его первое Рождество не было экстравагантных подарков. Мальчик получил книги, игровой манеж и кубики.

15. Если Арчи расти в США, у него, скорее всего, будет американский акцент.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что французское радио "похоронило" Королеву Великобритании, тогда как Принц Чарльз выпустил коллекцию одежды из экологических материалов.

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