logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.03.2021

BTC/USD

54647.57

ETH/USD

1682.86

LTC/USD

192.60

НБУ 24.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Принц Гарри устроился на работу
commentss НОВОСТИ Все новости

Принц Гарри устроился на работу

Принц Гарри сказал, что он очень взволнован взятой на себя новой ролью

сегодня, 03:15
Автор:

Ольга Чародий

Официально принц будет принят на должность 24 марта. Принц Гарри успешно прошел отбор на  должность топ-менеджера стартап-компании BetterUp (США), которая занимается коучингом и предоставляет услуги в вопросах психического здоровья. Об этом сообщает BBC.

Принц Гарри устроился на работу

Принц Гарри - фото из открытых источников

"Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни", – прокомментировал принц Гарри свой выбор сферы деятельности.

Гендиректор компании Алекси Робишо сообщил, что принц Гарри будет участвовать в благотворительной деятельности и займется планированием стратегии компании.

Полный спектр должностных обязанностей и зарплата принца Гарри не разглашаются.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Маркл) ожидают второго ребенка. Информацию о беременности подтвердила пресс-секретарь супругов. Пресс-секретарь отметила, что у полуторагодовалого Арчи появится младший брат или сестра. Это объявление было сделано почти через 37 лет после того, как Принц Чарльз и принцесса Диана объявили, что ждут второго ребенка – принца Гарри. Источник, близкий к Гарри и Меган, отметил, что пара рассказала своим семьям раньше, чем обнародовать эту новость публично в воскресенье, 14 февраля. Объявление пары сопровождалось черно-белой фотографией, на которой пара радостно улыбалась друг другу, сидя на траве, а у Меган был виден небольшой живот. Представитель Букингемского дворца сообщил CNN, что королева Елизавета, Принц Филипп, Принц Чарльз и вся королевская семья в восторге от новости и желают паре всего наилучшего.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56500298
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ