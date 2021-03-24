Принц Гарри устроился на работу

Официально принц будет принят на должность 24 марта. Принц Гарри успешно прошел отбор на должность топ-менеджера стартап-компании BetterUp (США), которая занимается коучингом и предоставляет услуги в вопросах психического здоровья. Об этом сообщает BBC.

Принц Гарри - фото из открытых источников

"Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни", – прокомментировал принц Гарри свой выбор сферы деятельности.

Гендиректор компании Алекси Робишо сообщил, что принц Гарри будет участвовать в благотворительной деятельности и займется планированием стратегии компании.

Полный спектр должностных обязанностей и зарплата принца Гарри не разглашаются.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган (Маркл) ожидают второго ребенка. Информацию о беременности подтвердила пресс-секретарь супругов. Пресс-секретарь отметила, что у полуторагодовалого Арчи появится младший брат или сестра. Это объявление было сделано почти через 37 лет после того, как Принц Чарльз и принцесса Диана объявили, что ждут второго ребенка – принца Гарри. Источник, близкий к Гарри и Меган, отметил, что пара рассказала своим семьям раньше, чем обнародовать эту новость публично в воскресенье, 14 февраля. Объявление пары сопровождалось черно-белой фотографией, на которой пара радостно улыбалась друг другу, сидя на траве, а у Меган был виден небольшой живот. Представитель Букингемского дворца сообщил CNN, что королева Елизавета, Принц Филипп, Принц Чарльз и вся королевская семья в восторге от новости и желают паре всего наилучшего.





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