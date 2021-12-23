Меган Маркл и Принц Гарри впервые показали лицо их дочери Лилибет (ФОТО)

Супруги — герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл сфотографировались и сделали презентацию рождественской открытки. На фотографии они вместе со своими двумя малышами — сыном Арчи и дочерью Лилибет. Именно на этой открытке молодые родители впервые показали свою новорожденную дочь. Это поздравительное рождественское фото опубликовал сайт благотворительной организации американских ветеранов, которым помогали принц Гарри и Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото из открытых источников)

Этот замечательный семейный снимок для рождественской открытки создал Алекс Любомирский. Фотограф несколько лет назад снимал свадьбу Гарри и Меган. Фото сделано в Калифорнии этим летом, на входе в коттедж семьи герцогов.

На фотографии молодой отец держит на коленях старшего сына, а молодая мама с улыбкой смотрит на крошечную дочь Лилибет.

"В этом, 2021 году, мы стали родителями нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили – семьей. Поскольку мы с нетерпением ждем 2022 года, мы сделали пожертвования нескольким организациям, которые чествуют и защищают семьи" – от тех, кого переселяют из Афганистана, до американских семей, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком", – сообщили молодые супруги.

Герцоги Сассекские выразили ветеранам свои пожелания веселых праздников.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь детей. Меган и Гарри решили, что будут воспитывать только двоих детей. Пара уже воспитывает двоих своих детей. Старший сын пары Арчи Маунбеттен-Виндзор родился в мае 2019 года, а младшая дочь Лилибет Диана родилась 4 июня этого года.

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