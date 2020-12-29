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Муж Елизаветы II не хочет праздновать 100-летний юбилей: в чем причина

Муж Елизаветы II не хочет «создавать суеты»

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В июне следующего года в королевской семье состоится знаменательное событие: принцу Филиппу, супруге Елизаветы II исполнится 100 лет. Подготовка к торжеству должна была начаться после Нового года, но праздник под угрозой срыва.

Муж Елизаветы II не хочет праздновать 100-летний юбилей: в чем причина

принц Филипп / фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/I-Images

Юбиляр наотрез отказывается праздновать свое день рожденье, потому что он давно отошел от дел и не хочет вокруг своей персоны устраивать суету. Такое заявление удивило королеву Елизавету II и других членов королевской семьи, которые собирались собраться все вместе на масштабное празднование. 

Источник сообщает, что подготовка к 100-летнему юбилею принца Филиппа должна была начаться после Нового года, но во дворце боятся даже завести на эту тему разговор, зная, что все идеи будут будущим именинником приняты "в штыки".  

"Герцог на пенсии, он отошел от дел и не хочет суеты. И его нельзя ни в чем винить", — цитирует своего инсайдера издание Royal Central.

Но даже если принц Филипп откажется от роскошного торжества, одной традиции ему не удастся избежать: королева Елизавета II всегда отправляет поздравительное письмо британцам, отмечающим сотый день рождения.

Впрочем, еще неизвестно, какие будут карантинные "коронавирусные" ограничения следующим летом, и будут ли они вообще, да и сам юбиляр, возможно, передумает к этому времени.

Напомним, исследователь британской культуры Брайан Козловски написал книгу, в которой рассказал о главных секретах долголетия Ее Величества королевы Елизаветы II.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что принц Гарри и Меган Марк, несмотря на отказ от титула, представили свою рождественскую открытку.


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Источник: https://royalcentral.co.uk/uk/philip/prince-philip-reluctant-to-mark-milestone-birthday-154107/
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