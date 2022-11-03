На аукционе продадут уникальный слепок руки принцессы Дианы (ФОТО)

На аукционе, который пройдет в Великобритании на следующей неделе, будет выставлен необычный лот, а именно — слепок левой руки принцессы Дианы.

Слепок руки принцессы Дианы продадут на аукционе

Данный слепок был сделан в Сент-Джеймсском дворце скульптором Оскаром Немоном во время работы над одним из бюстов принцессы Дианы.

Интересно, что слепок появился на свет не задолго до смерти скульптора — он скончался в 1985 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.





Тщательно проработанный слепок имеет в длину 24 сантиметра и ранее он принадлежал ассистентке Оскара Немона Карин Черчилль. Интересно, что гипсовая рука выглядит очень "натурально", а на безымянном пальце отчетливо виднеется обручальное кольцо, которое при жизни носила принцесса Диана.

Утверждается, что данный слепок является поистине уникальным, так как он был сделан в единственном экземпляре при жизни леди Ди и с ее одобрения. Именно поэтому он считается значимым и редким лотом, за который надеются выручить около 40 тысяч фунтов стерлингов.





Сделан слепок был по стандартной технологии: рука была помещена в емкость с жидким силиконом, который затвердевает и образует форму. Затем скульптор по этой форме делает слепок из гипса.

Слепок руки леди Ди будет продаваться вместе с другими королевскими памятными вещами и аналогичным слепком руки Уинстона Черчилля на аукционах Reeman Dansie в Эссексе во время распродажи, которая пройдет 8 — 9 ноября.

Напомним, что принцесса Диана была первой женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. В 1996 году они развелись, а уже в августе 1997 году леди Ди скончалась в Париже в результате автокатастрофы.

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