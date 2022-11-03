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Актуально На аукционе продадут уникальный слепок руки принцессы Дианы (ФОТО)

Ожидается, что за этот необычный лот удастся выручить 40 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 45 тысяч долларов США.

сегодня, 14:20
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Автор:

Анна Нестерова

На аукционе, который пройдет в Великобритании на следующей неделе, будет выставлен необычный лот, а именно — слепок левой руки принцессы Дианы. 

На аукционе продадут уникальный слепок руки принцессы Дианы (ФОТО)

Слепок руки принцессы Дианы продадут на аукционе

Данный слепок был сделан в Сент-Джеймсском дворце скульптором Оскаром Немоном во время работы над одним из бюстов принцессы Дианы.

Интересно, что слепок появился на свет не задолго до смерти скульптора — он скончался в 1985 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На аукционе продадут уникальный слепок руки принцессы Дианы (ФОТО) - фото 2

Тщательно проработанный слепок имеет в длину 24 сантиметра и ранее он принадлежал ассистентке Оскара Немона Карин Черчилль. Интересно, что гипсовая рука выглядит очень "натурально", а на безымянном пальце отчетливо виднеется обручальное кольцо, которое при жизни носила принцесса Диана.

Утверждается, что данный слепок является поистине уникальным, так как он был сделан в единственном экземпляре при жизни леди Ди и с ее одобрения. Именно поэтому он считается значимым и редким лотом, за который надеются выручить около 40 тысяч фунтов стерлингов.

На аукционе продадут уникальный слепок руки принцессы Дианы (ФОТО) - фото 3

Сделан слепок был по стандартной технологии: рука была помещена в емкость с жидким силиконом, который затвердевает и образует форму. Затем скульптор по этой форме делает слепок из гипса. 

Слепок руки леди Ди будет продаваться вместе с другими королевскими памятными вещами и аналогичным слепком руки Уинстона Черчилля на аукционах Reeman Dansie в  Эссексе во время распродажи, которая пройдет  8 — 9 ноября.

Напомним, что принцесса Диана была первой женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. В 1996 году они развелись, а уже в августе 1997 году леди Ди скончалась в Париже в результате автокатастрофы.

Ранее "Комментарии" писали, что известная украинская группа Kalush Orchestra побывала в гостях у Арнольда Шварценеггера.

На аукционе продадут уникальный слепок руки принцессы Дианы (ФОТО) - фото 4



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