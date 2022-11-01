Легендарная встреча: Kalush Orchestra побывали в гостях у Арнольда Шварценеггера (ФОТО)

Известная украинская группа Kalush Orchestra, которая является сайд-проектом рэп-группы Kalush, во время своего гастрольного тура по Северной Америке, лично встретилась с известным голливудским актером, культуристом, политическим деятелем и предпринимателем Арнольдом Шварценеггером.

Kalush Orchestra встретились с Арнольдом Шварценеггером/ Фото: instagram.com/schwarzenegger

Об этом стало известно из многочисленных публикаций в социальных сетях как Арни, так и участников коллектива.

Как оказалось, Шварценеггер пригласил украинских исполнителей к себе домой и встретил их со своим домашним осликом. Знаменитости поговорили о текущей ситуации в нашей стране и поблагодарили Арнольда за поддержку украинцев с первых дней полномасштабной войны.

На Instagram-странице KALUSH отмечается, что исполнители верят в усиление зарубежной поддержки. Также участники коллектива признались, что получили от встречи с Арни массу положительных эмоций, ведь они "можно сказать, выросли на его фильмах".





Известно, что группа, после гастролей в США, готовится отправится с концертами в Европу. Кроме этого, Kalush Orchestra в Лос-Анджелесе сняли свой новый клип, который должен получиться достаточно атмосферным.

Сам же Арнольд Шваргенеггер отметил, что Kalush Orchestra "вдохновляют его", а встреча с ними прошла просто "фантастически".

Интересно, что на снимках видно, что легендарный актер с удовольствием примерил одну из визитных карточек группы — розовую панаму с надписью "KALUSH".

Совместные снимки знаменитостей набрали большое количество лайков и сотни восторженных комментариев, в которых фанаты благодарят своих кумиров за поддержку украинского народа и желают им творческих успехов.

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