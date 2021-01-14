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«Напал на гостью»: племяннику королевы Елизаветы грозит тюрьма

Племянник королевы пытался изнасиловать свою гостью

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В британской королевской семье очередной скандал, на этот раз его виновником стал внучатый племянник королевы Елизаветы II 34-летний граф Саймон Боуз-Лайон. Мужчину обвиняют в попытке изнасилования. 

«Напал на гостью»: племяннику королевы Елизаветы грозит тюрьма

Саймон Патрик Боуз-Лайон / ФОТО: GETTYIMAGES.COM

Согласно инсайдеру, граф Саймон во время одного из приемов, который проходил в его замке в Шотландии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался изнасиловать 26-летнюю девушку (ее имя держится в секрете). После того как гостья графа пошла к себе в комнату, он вломился  к ней ночью, утверждая, что хочет сказать что-то важное. Она подумала, что что-то произошло, и впустила графа к себе.

Но мужчина набросился на нее, повалил на кровать, стал целовать, заявив, что хочет заняться с ней сексом. А когда девушка начала сопротивляться, мужчина стал говорить, что она никто в его доме и не смеет ему указывать.  Но она все-таки дала отпор родственнику королевы и выгнала его за дверь. Утром пострадавшая покинула замок и подала заявление в полицию. Саймон признал себя виновным и попросил прощения у своей гостьи, признавшись, что ему очень стыдно за свое поведение. 

Известно, что 34-летнего графа выпустили под залог и включили его в реестр сексуальных преступников. Пока приговор отложен, но в итоге он может попасть в тюрьму на 5 лет. 

Напомним, что недавно королева Великобритании Елизавета II успешно вакцинировалась против коронавирусной инфекции. Вместе с ней прививку от COVID-19 сделал ее муж Филипп, герцог Эдинбургский.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кейт Миддлтон со значительным отрывом опередила Меган Маркл, и стала самой стильной королевской особой.


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Источник: https://ru.hellomagazine.com/monarkhi/britanskie-monarkhi/39272-plemyanniku-korolevy-elizavety-ii-grozit-tyurma-za-popytku-iznasilovaniya.html
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