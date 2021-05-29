Наследство принца Филиппа: сколько денег и кому завещал муж королевы

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Вечканова Елена
Британский принц
Филипп ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до роскошного столетнего юбилея. В связи с его кончиной любые новости о монаршей семье остро обсуждаются
в обществе. Не обошли вниманием и оставленное покойным принцем наследство, о
чем сообщает издание The Guardian.
Принц Филипп оставил 42 млн долларов наследства. Фото: Carl de Souza
Информация о
наличии слегка непривычного для королевского рода завещания просочилась в прессу
из Букингемского дворца. Стоит отметить, что размер наследства герцога Эдинбургского
весьма внушителен — почти 42 млн долларов (30 млн фунтов). В украинской валюте эта сумма превысит 1,1 млрд гривен.
Интересно, что деньги
принц Филипп решил поделить исключительно между своими внуками и несколькими
личными помощниками. Своим же детям, среди которых принц Чарльз, являющийся
прямым наследником королевского престола, покойный муж Елизаветы II оставил только
личную библиотеку.
Какая сумма
достанется не имеющим к монаршей семье людям, не сообщается. Однако известно, что
часть наследства будет отдана личному секретарю Филиппа Арчи Миллеру Бейквеллу,
камердинеру Стивену Недоядло и пажу Уильяму Хендерсону.
Отметим, что
официально в королевском дворце информации о подобном завещании не подтвердили.
В заявлении лишь отметили, что такие дела считаются семейными и будут решаться
в частном порядке.
Напомним, ранее "Комментарии" публиковали весьма редкие фотоснимки, которыми после кончины принца Филиппа, щедро поделились представители королевского рода. Все подробности — в нашем материале.
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