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Наследство принца Филиппа: сколько денег и кому завещал муж королевы

Покойный герцог Эдинбургский оставил внукам и нескольким помощникам около 42 млн долларов

сегодня, 14:20
Автор:

Вечканова Елена

Британский принц Филипп ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до роскошного столетнего юбилея. В связи с его кончиной любые новости о монаршей семье остро обсуждаются в обществе. Не обошли вниманием и оставленное покойным принцем наследство, о чем сообщает издание The Guardian.

Наследство принца Филиппа: сколько денег и кому завещал муж королевы

Принц Филипп оставил 42 млн долларов наследства. Фото: Carl de Souza

Информация о наличии слегка непривычного для королевского рода завещания просочилась в прессу из Букингемского дворца. Стоит отметить, что размер наследства герцога Эдинбургского весьма внушителен — почти 42 млн долларов (30 млн фунтов). В украинской валюте эта сумма превысит 1,1 млрд гривен.

Интересно, что деньги принц Филипп решил поделить исключительно между своими внуками и несколькими личными помощниками. Своим же детям, среди которых принц Чарльз, являющийся прямым наследником королевского престола, покойный муж Елизаветы II оставил только личную библиотеку.

Какая сумма достанется не имеющим к монаршей семье людям, не сообщается. Однако известно, что часть наследства будет отдана личному секретарю Филиппа Арчи Миллеру Бейквеллу, камердинеру Стивену Недоядло и пажу Уильяму Хендерсону.

Отметим, что официально в королевском дворце информации о подобном завещании не подтвердили. В заявлении лишь отметили, что такие дела считаются семейными и будут решаться в частном порядке.

Напомним, ранее "Комментарии" публиковали весьма редкие фотоснимки, которыми после кончины принца Филиппа, щедро поделились представители королевского рода. Все подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему принца Гарри вместе с супругой Меган Маркл пытаются обвинить в жульничестве и присвоении чужих денег.


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Источник: https://pagesix.com/2021/05/27/prince-philip-reportedly-left-42-million-to-staff-in-will/
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