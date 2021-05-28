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Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в мошенничестве

Со счета их благотворительного фонда Sussex Royal якобы исчезли 300 тысяч фунтов стерлингов

сегодня, 16:10
Автор:

Елизавета Черных

В адрес принца Гарри и его супруги Меган Маркл звучат обвинения в финансовых махинациях.  Со счета их благотворительного фонда Sussex Royal якобы исчезли 300 тысяч фунтов стерлингов (11 миллионов гривен), внесенных королевской семьей, и которые пошли на счет другой компании принца Гарри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail. 

Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в мошенничестве

Принц Гарри и Меган Маркл - фото из открытых источников

Отмечается, что расследованием инцидента занималась специальная комиссия. Скорее всего, половину суммы потратили на оформление юридических бумаг для деятельности благотворительной организации. Остальные благотворительные средства были переведены на счет компании Travalyst, 75% акций которой принадлежат принцу Гарри.

В ходе проверки было выявлено, что перечисления, которые осуществлялись благотворительной компанией, были законными, однако возникли проблемы с документацией средств, особенно в отношении переводов, которые покрывали юридические и административные расходы.

Сообщается, что благотворительную организацию были вынуждены закрыть через год при сложных и неожиданных обстоятельствах, а половина средств покрыла юридические и административные расходы. 

В издании отмечают, что принц Гарри получил в наследство от принца Филиппа значительную денежную сумму. По версии СМИ Британии, точная сумма неизвестна, однако речь может идти о 30 млн фунтов стерлингов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что старший и самый любимый (по мнению биографов) внук королевы Елизаветы II Питер Филипс разводится со своей женой Отем. Супруги прожили вместе 12 лет. О намерении расстаться пара заявила еще зимой прошлого года. Поскольку супруги не смогли мирно разойтись и разделить совместно нажитое имущество, их делом будет заниматься суд.



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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1930605-printsa-garri-i-megan-markl-zvinuvachuyut-v-shakhraystvi
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