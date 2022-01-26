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Отношения не складываются гладко: астролог объяснил, почему Мэган и Гарри постоянно держатся за руки.

Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман объяснил, что означают жесты Меган и Гарри

сегодня, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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С того дня, как Меган Маркл и Принц Гарри начали встречать, их показывают очень красивой парой на публике. Журналисты побеседовали астрологом и экспертом по языку тела Инбаалом Хонигманом и узнали, почему герцог и герцогиня Сассекские постоянно держатся за руки на публике и что означают жесты. Об этом пишет Express.co.uk.

Отношения не складываются гладко: астролог объяснил, почему Мэган и Гарри постоянно держатся за руки.

Меган Маркл и Принц Гарри (фото из открытых источников)

Меган и Гарри вроде привязаны друг к другу. Они ведь везде держатся за руки. Говоря об их публичном проявлении благосклонности, Инбаал сказал: "Глядя на Гарри и Меган, они, безусловно, влюблены.

"Таким образом, их постоянное держание за руки, объятия – это проявления любви, которые безусловно искренни и не предназначены для камер", — заявил эксперт

Он добавил: "эмоциональный Лев (Меган), склоняющийся к стабильной Деве (Гарри), – это именно то, чего вы ожидаете от этих знаков.

"Их глаза обычно смотрят друг на друга или в одном направлении почти. Они синхронизированы, но не полностью синхронизированы. Они, скорее всего, поспорят, а потом помирятся", — рассказал астролог.

Также специалист рассказал, что у пары есть проблемы в отношениях.

"Их отношения не совсем гладкие, но они оба достаточно взрослые, чтобы знать, что у каждой проблемы есть решение, и каждый спор может быть разрешен с некоторой любовью и некоторым сочувствием", — продолжил эксперт.

"Выражение их лиц всегда полно-улыбающиеся глаза с улыбающимся ртом, озабоченное лицо с нахмуренными бровями, серьезное лицо. Они не всегда на 100 процентов едины в своих ответах. Они хорошо знают друг друга, но не превратились друг в друга",- подчеркнул специалист. .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Меган Маркл и Принц Гарри впервые показали лицо их дочери Лилибет.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/1541832/Meghan-Markle-Prince-Harry-hold-hands-body-language-expert-exclusive
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