Первая леди Нигерии неожиданно раскритиковала знаменитостей после визита Меган Маркл

Жена президента Нигерии Олуреми Тинубу критически высказалась о тенденциях, которые внушает Голливуд и его знаменитости. Олуреми Тинубу призвала молодежь и подростков в Нигерии одеваться скромнее и отказаться от одежды, которую популяризируют американские звезды.



Олуреми Тинубу критикует Меган Маркл. Фото из открытых источников

Первая леди Нигерии Олуреми Тинубу заявила, что обнаженность не является частью нигерийской культуры.

"Мы должны спасти наших детей. Мы видим, как они одеваются. У нас не будет Met Gala. И вся эта нагота просто повсюду. Скажите им, что мы не принимаем обнажение в нашей культуре. Это не красиво. Это совсем не красиво", – сказала Тинубу.

Жена президента Нигерии прямо не критиковала американскую актрису и модель Меган Маркл, однако вспомнила о ней в речи.

"Они все красивые девушки, но они должны быть уверены в том, кем они есть. Они пытаются подражать американским кинозвездам. Они не знают, откуда они. Почему Меган приехала сюда в поисках Африки? Это то, что мы должны взять с собой домой", – заявила Тинубу.

Жена британского принца Гарри Меган Маркл перед визитом в Нигерию сдала ДНК-тест, который показал, что она на 43% нигерийка.

Визит Меган Марк и принц Гарри в Нигерию вызвал большой резонанс. Трехдневное путешествие стало первой официальной поездкой в Африку после того, как они покинули должность членов королевской семьи и переехали жить в Калифорнию.

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