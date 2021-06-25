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«Побег из дворца»: вышел трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл (ВИДЕО)

Правда, многие пользователи соцсетей высмеяли 20-секундную ленту из будущего фильма о герцогах Сассекских

сегодня, 17:43
Автор:

Корольова Аліна

Американский телеканал Lifetime выпустил первый трейлер фильма о принце Гарри и его жене Меган Маркл. Киноленту назвали "Гарри и Меган: побег из дворца". Премьера запланирована на осень этого года. Об этом сообщает газета D aily mail.

«Побег из дворца»: вышел трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл (ВИДЕО)

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: getty images

Авторы фильма попытались показать жизнь герцогов Сассекских в тот период, когда они решили переехать с сыном Арчи в Америку и отказаться от обязанностей членов королевской семьи.

В описании к трейлеру говорится, что каждая сказка имеет идеальный финал. В 20-секундной ленте актеры Джордон Дин и Сидни Мортон, которые сыграли Гарри и Меган, воспроизводят диалог между супругами. В частности Гарри говорит жене, что опасается ее преследований.

"Я вижу, что тебя буквально преследуют до смерти, и я бессилен это остановить", — говорится в диалоге.

Lifetime не уточняет деталей сюжета фильма, который снимали в Ванкувере. Однако в видео есть кадры, которые свидетельствуют о том, что в киноленте воссоздадут скандальное интервью герцогов Сассекских американской телезвезде Опре Уинфри.

Как пишет британская газета, многие пользователи соцсетей высмеяли и раскритиковали трейлер, который был размещен на странице в Instagram. Некоторые писали о нелепом сценарии, другие назвали фильм "отвратительным". Критике подверглись диалоги и "слишком драматическая" игра.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения дочери Лилибет. Актриса дала интервью, в котором подробно рассказала о своей новой книге, что написала специально для своего сына Арчи.

Также сайт сообщал, что американская телезвезда Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери герцогов Сассекских.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9720575/Trailer-Prince-Harry-Meghan-Markle-movie-branded-cringeworthy-critics.html
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