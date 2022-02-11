Принц Чарльз заболел COVID-19

Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте принца Уэльского и герцогини Корнуольской. Сообщается, что сын королевы Великобритании принц Чарльз заболел коронавирусом и должен пойти на самоизоляцию.

Принц Чарльз - фото из открытых источников

"Его Королевское Высочество очень разочаровано из-за того, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере. Принц Уэльский постарается перенести свой визит как можно скорее”, – говорится в сообщении пресс-службы принца Чарльза.



Добавим, что накануне принц Чарльз совместно с супругой Камиллой Паркер-Боулз присутствовали на приеме в Британском музее. Там они общались с министром финансов Великобритании Риши Сунаком, главой министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател и бывшим игроком футбольного клуба "Ливерпуль" Ианом Рашем. На этот момент неизвестно, встречался ли накануне принц Чарльз со своей матерью королевой Елизаветой II. Следует отметить, что это уже второе инфицирование герцога Эдинбургского вирусом COVID-19. В первый раз он заболел в марте 2020 года. Тогда заболевание у принца Чарльза продолжалось в легкой форме.

Напомним, вскоре в Лондоне состоится торжественное открытие статуи принцессы Дианы. Знаковое событие состоится по случаю 60-летия со дня ее рождения. Как сообщают британские таблоиды, на мероприятии соберется вместе вся королевская семья, пишет "The Sun". В сообщении говорится, что оно состоится 1 июля. Журналистам удалось выяснить, что все члены монаршей семьи будут рады видеть скандального принца Гарри. Однако отец герцога Сассекского принц Чарльз не планирует встречаться со своим сыном. В это время у него запланирован официальный визит в Шотландию, который он не планирует отменять. "Принц Чарльз точно дал понять, что никакой встречи не будет. Потому что он едет в Шотландию. Разговор их троих не запланирован", — сообщил источник британских таблоидов.

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