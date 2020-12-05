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Павел Зинченко
Принц Гарри и Меган Маркл покупали рождественскую елку в Санта-Барбаре, когда к ним подошел взволнованный ребенок, который принял герцога Сассекского за сотрудника магазина.
ФОТО: Extra.ie
Продавец рождественских елок Джеймс Алмагер, который работает в Big Dave's Christmas Trees & Pumpkin Patch, рассказал, что участок должен был быть расчищен для пары, но одна семья таки прошла.Продавец рассказал, что Меган была очень доброжелательна, но принц Гарри говорил и вел себя холодно.
Это будет второй год подряд, когда принц Гарри и Меган проводят праздник отдельно от 94-летней королевы Великобритании Елизаветы ІІ и остальных членов королевской семьи. Сообщается, что предыдущее Рождество они провели в Канаде с матерью Меган Дорией Рагланд.
До своего отделения от короны Сассексы проводили каждое Рождество с момента помолвки в 2017 году в поместье королевы в Сандрингеме.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix. Герцоги Сассекские решили заняться семейным бизнесом: основать собственную продюсерскую компанию. А сотрудничество с Netflix даст им прекрасную возможность создавать документальные и художественные фильмы, а также детские постановки. Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос признал, что для него этот контракт очень важен. Он остался безумно доволен тем, что Меган Маркл и принц Гарри остановили свой выбор именно на его компании.
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// Генерал Хомчак: «Следует понимать, что армия – это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ».........NATO DOLSHEN RUKOVODSTVOVAT''SIA MONOPOLIARNOI BRIUSSEL''SKOI GUMANISTICHESKOI ANTIDESTRUKTIVISTKOI PARADIGMOI /////////////OB''EDINIAIUSHEI//////// /////////SOEDINIAIUSHEI//////// I DELAIUSHEI /////////EDINUM/////// GARMONICHNO RAVNOMERNO RAVNOPRAVNO RAVNOUDALENNO RAZVITUMI VSE STRANU I NARODU........REAL''NO NATO OPIRAETSIA NA POLITSENTRICHNUIU XISHNICHESKUIU DOKTRINU PORABOSHENIIA CHELOVECHESKOI TSUVILIZATSUI UPRAVLENCHESKIM EPITSENTROM KOTOROI IAVLIAIUTSIA USA.......NATO V PERVUIU OCHERED'' ZASHISHAET GEGEMONIIU USA I USHE ZATEM PO MERE UBUVANIIA BRITANIIU GERMANIIU POL''SHU RUMUNIIU VENGRIIU I BALTIISKIE STRANU.......ESLI UKRAINU ZAXVATIT VOENNUMI SPOSOBOM FASHUST PUTIN TO NATO I =PAL''TSEM NE POSHUVEL''NET=........DASHE ESLI PUTIN NACHNET OKKUPIROVAT'' PRIBALTOV TO MARGINALU MAKRON I MERKEL'' POSTARAIUTSIA ZATORMOZIT'' NACHALO 3=TRET''EI MIROVOI VOINU......A USHE NAPADENIE RASHUSTKOI VOENNOI ARMADU NA POL''SHU===ETO GARANTIIA IADERNOI 3=TRET''EI MIROVOI VOINU........NE SOZDAN NA ZEMLE MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII NADGOSUDARSTVENNUI UPRAVLENCHESKII EPITSENTR===ERTO GLAVNAIA TRAGEDIIA CHELOVECHESTVA.......POLITSENTRICHNUE EGOISTICHESKIE TSENTRU UPRAVLENIIA KASHDUI NOVUI VEK KOSHMARIAT CHELOVECHESTVO I TEMNAIA MRACHNAIA DESTRUKTIVNAIA ROSSIIA IAVLIAETSIA NAIOPASNEISHUM DESTABILIZATSUONUM REGRESSIVNUM OCHAGOM DLIA CHELOVECHESKOI TSUVILIZATSUIU.......PRI VSEI KRITIKE ANGLO=SAKSOV===NE NARODOV A VLASTEI===OTSUTSTVIE ZAPADNOGO MIRA NA PLANETE===ETO OGROMNAIA PROGRESSIVNAIA POTERIA DLIA CHELOVECHESTVA POPADAIUSHEGO V ZAVISIMOST'' OT AZIATSKIX VARVAROV NESPOSOBNUX K SAMUM ELEMENTARNUM PROGRESSIVNUM NACHINANIIAM.........PROBLEMA V TOM CHTO V GLUBINAX GOSDEPA I BUNDESTAGA NE DOLSHNU DUMAT'' O TOM CHTO ONI===SOVERSHENNU......ETO NE TAK===CHELOVECHESKII GUMANNUI RAZUM SPOSOBEN RAZVIVAT''SIA DOSTIGNUV BLAGORODNUX TSUVILIZATSUONNUX VUSOT........ Угорщина через різні благодійні фонди фінансує сепаратизм на Закарпатті, - активіст........ETO PO =USTAVU NATO= LIUBAIA STRANA NATO IMEET PRAVO NA =DESTABILIZATSUONNUI SEPARATIZM= SOSEDEI===TAK POLUCHAETSIA.......=======NATO NE BUDET VMESHUVAT''SIA V ZAKARPATSKII KONFLIKT VENGRII I UKRAINU........TOEST'' DE FAKTO RUKOVODSTVO NATO PODDERSHUVAET NATSU=SHOVINISTICHESKIE ANTIUKRAINSKIE AKTU VENGERSKOGO FASHUSTA VIKTORA ORBANA===TAK POLUCHAETSIA.......NATO OPIRAIUSHIISIA NA BRIUSSEL''SKII POLITICHESKII GUMANIZM OBIAZAN OSUDIT'' PRESTUPNIKA ORBANA I POBUDIT'' VENGERSKII NAROD OCHISTIT''SIA OT NATSUONAL=SEPARATISTKOI IMPERSKOI VUSOKOMERNOI SKVERNU PORAZIVSHEI GOS=UPRAVLENIE BUDAPESHTA........=========UKRAINTSU VENGERSKOGO ROSSIISKOGO POL''SKOGO MOLDAVSKOGO GRUZINSKOGO ARMIANSKOGO I INOGO INOSTRANNOGO PROISXOSHDENIIA BORITES'' ZA EDINSTVO RODNOI UKRAINU......BORITES'' ZA VERXOVENSTVO KIEVA===REGIONAL''NOI ANTIIMPERSKOI STOLITSU SLAVIANSKOGO MIRA.......BORITES'' ZA VERXOVENSTVO GLOBAL''NOI VSEMIRNOI STOLITSU GORODA BRIUSSELIA===VECHNOI UPRAVLENCHESKOI OPORU MONOPOLIARNOGO EDINOGO DOBROGO CHELOVECHESTVA.......LIUDI STANUT EDINUMI===ETO NEOTVRATIMO===TAKOV PUT'' RODA CHELOVECHESKOGO OT ZLA K DOBRU.......===========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK..........
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