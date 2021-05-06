Принц Уильям и Кейт Миддлтон запустили собственный YouTube-канал. В коротком приветственном ролике они собрали видеокадры, сделанные во время разных мероприятий с их участием и поездок в разные страны мира.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото из открытых источников)

"Кстати, тебе надо быть поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", — шутит Уильям в начале видео, указывая в камеру. "Я знаю", — отвечает Кейт со смехом.

Оба сидят при этом на диване в своем загородном доме Анмер-холл. Герцог и герцогиня Кембриджские имеют также аккаунты в соцсети Twitter, а также в Instagram.

Напомним, в конфликте между принцами Уильямом и Гарри британская королева Елизавета поддерживает своего старшего внука. "Королева дала ясно понять своим старшим советникам, что она едина с Чарльзом и Уильямом…" — сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера. Ее Величество публично выражает свою любовь и поддержку герцогу и герцогине Сассекским. Однако она была очень разочарована некоторыми моментами интервью, которое Гарри и его жена Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри. Напомним, принц Гарри и его жена, актриса Меган Маркл, недавно дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора выяснилось, что супругам было очень сложно жить во дворце вместе с другими членами королевской монаршей семьи. У Меган Маркл даже возникало желание совершить самоубийство, а принц Гарри страдал от прессы.

Британская королева сразу же отреагировала на такие заявления и предоставила официальный комментарий. В нем отмечается, что всей британской семьи жаль, что Меган Маркл и принц Гарри пережили такой сложный период. Более подробно читайте в нашем материале.





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