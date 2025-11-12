Принц Уильям запретил детям смартфоны

Принц Уильям рассказал, что его дети не вправе пользоваться смартфонами. Вместе с женой Кейт Миддлтон пара ввела строгое правило, чтобы уберечь наследников от вредного влияния Интернета.

В семье Уильяма и Кейт не дают детям телефонов

Об этом он сказал в разговоре с бразильским телеведущим Лучано Гуком, сообщает Page Six. По словам Уильяма, 12-летний принц Джордж уже переживает первый подростковый бунт из-за этого запрета. Принц объяснил, что главная проблема не в телефонах, а в том, что у детей слишком свободный доступ к нежелательному контенту. Он считает, что старые модели телефонов без Интернета могут являться приемлемой альтернативой.

Хотя ограничения действуют и сейчас, Уильям признает, что со временем дети получат смартфоны. Принц намекнул, что Джордж может иметь свой телефон после перехода в среднюю школу, но без доступа к сети.

У супругов трое детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Уильям и Кейт неоднократно говорили, что пытаются воспитывать наследников в обычной атмосфере, несмотря на их королевский статус.

