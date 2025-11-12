logo

Принц Уильям запретил детям смартфоны
Принц Уильям запретил детям смартфоны

Британский принц объяснил, почему не разрешает детям пользоваться гаджетами, и когда они смогут получить свои первые телефоны.

12 ноября 2025, 13:15
Принц Уильям рассказал, что его дети не вправе пользоваться смартфонами. Вместе с женой Кейт Миддлтон пара ввела строгое правило, чтобы уберечь наследников от вредного влияния Интернета.

Принц Уильям запретил детям смартфоны

В семье Уильяма и Кейт не дают детям телефонов

Об этом он сказал в разговоре с бразильским телеведущим Лучано Гуком, сообщает Page Six. По словам Уильяма, 12-летний принц Джордж уже переживает первый подростковый бунт из-за этого запрета. Принц объяснил, что главная проблема не в телефонах, а в том, что у детей слишком свободный доступ к нежелательному контенту. Он считает, что старые модели телефонов без Интернета могут являться приемлемой альтернативой.

Хотя ограничения действуют и сейчас, Уильям признает, что со временем дети получат смартфоны. Принц намекнул, что Джордж может иметь свой телефон после перехода в среднюю школу, но без доступа к сети.

У супругов трое детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Уильям и Кейт неоднократно говорили, что пытаются воспитывать наследников в обычной атмосфере, несмотря на их королевский статус.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что бы ританская принцесса Анна совершила неожиданный визит в Украину, чтобы привлечь внимание к проблемам детей, пострадавших от российского вторжения. Как сообщил Букингемский дворец, главной целью поездки стало подчеркивание травматического опыта молодежи, живущей рядом с фронтом. А также принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь выздороветь тысячам военнослужащих, получивших серьезные ранения во время трехлетней войны против России.



